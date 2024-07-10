«Это большой вопрос». Самокатчиков-нарушителей призвали строго не наказывать

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число ДТП с участием электросамокатов постоянно растет, и каждое подобное происшествие вызывает широкий резонанс в обществе.

В частности, штрафы предложили ввести за превышение скорости, оставление места ДТП, неправильное движение по проезжей части, например, по встречной полосе, а также пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.

«Любые злостные нарушения должны караться, это совершенно точно. А вот какими будут эти нарушения - это большой вопрос», - заявил Денисов.

По его словам, большинство электросамокатчиков водят аккуратно, но немногочисленным нарушителям следует задуматься.

В то же время он предложил уточнить пункт о нетрезвом вождении.

«Электросамокат не настолько быстроходное средство передвижения, чтобы при малой доле алкоголя в крови можно было говорить о том, что это опасно», - высказался собеседник 360.ru.

Также он добавил, что езда вдвоем на одном самокате является нарушением, только если он не приспособлен для этого.

Ранее Ассоциация операторов микромобильности сообщила, что жара никак не влияет на безопасность поездок на электросамокатах.