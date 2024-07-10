10 июля 2024, 14:07

«Это большой вопрос». Самокатчиков-нарушителей призвали строго не наказывать

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На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД велосипедистами и водителями электросамокатов. В частности, за ряд нарушений предложили ввести крупные штрафы. К чему это может привести, рассказал 360.ru руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число ДТП с участием электросамокатов постоянно растет, и каждое подобное происшествие вызывает широкий резонанс в обществе.

В частности, штрафы предложили ввести за превышение скорости, оставление места ДТП, неправильное движение по проезжей части, например, по встречной полосе, а также пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.

«Любые злостные нарушения должны караться, это совершенно точно. А вот какими будут эти нарушения - это большой вопрос», - заявил Денисов.

По его словам, большинство электросамокатчиков водят аккуратно, но немногочисленным нарушителям следует задуматься.

В то же время он предложил уточнить пункт о нетрезвом вождении.

«Электросамокат не настолько быстроходное средство передвижения, чтобы при малой доле алкоголя в крови можно было говорить о том, что это опасно», - высказался собеседник 360.ru.

Также он добавил, что езда вдвоем на одном самокате является нарушением, только если он не приспособлен для этого.

Ранее Ассоциация операторов микромобильности сообщила, что жара никак не влияет на безопасность поездок на электросамокатах.

Электросамокаты
09 июля 2024, 16:18
Глава Минпромторга призвал создать отечественный дальнемагистральный самолет
Global Look Press
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России нужен собственный самолет для дальнемагистральных перевозок. При этом опираться можно на наработки по семейству Ил-96. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.

По его словам, ближне- и среднемагистральные самолеты, такие как SSJ или МС-21, не покрывают примерно 15% перевозок. При этом у России есть Ил-96, который при должной модернизации способен взять на себя эти функции.

«И, несомненно, это самолет, на который мы должны опираться. Уверен, что эту работу мы доведем до конца», - сказал он.

В мае правительство России утвердило план , по которому до 2030 года авиаперевозчики получат 990 самолетов отечественного производства.

В январе председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал постройку за шесть лет более 600 лайнеров, полностью состоящих из российских компонентов.

Самолеты
08 июля 2024, 17:05
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
РИА «Новости»
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Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из обязательных документов при регистрации авто. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение касается постановки транспорта на государственный учет и перерегистрации при смене владельца. Водители теперь смогут снимать машину с учета сразу после продажи, а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как это было ранее.

Законопроект также разрешает снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Это позволит исключить необходимость предоставлять в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии машины.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что отмена обязательного полиса ОСАГО серьезно упростит регистрацию авто. Кроме того, по его мнению, перестанут обогащаться представители фирм, которые продают полисы прямо у МРЭО по завышенной цене.

Законы ГИБДД Россия Владимир Путин ОСАГО
08 июля 2024, 15:24
Концессионное соглашение о строительстве ВСМ Москва — Петербург подписали в пятницу
РИА «Новости»
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Концессионное соглашение о реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург подписали в пятницу. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Его слова привела пресс-служба правительства.

«Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров», - подчеркнул премьер.

Он особенно отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и вице-премьера Виталия Савельева.

По словам Мишустина, Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог и первое по интенсивности движения по ним. Также он заявил, что путь между Москвой и Петербургом с введением ВСМ в эксплуатацию должен будет занимать не более двух часов. Премьер выразил надежду на полную реализацию проекта.

В марте компания РЖД сообщила , что по маршруту ВСМ будут 14 остановок, в том числе в Твери и Великом Новгороде.

Концессионное соглашение о реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург подписали в пятницу. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Его слова привела пресс-служба правительства.

Санкт-Петербург Строительство Михаил Мишустин Москва
07 июля 2024, 09:30
Росавиация заявила о нормализации ситуации в Шереметьево после массовых задержек вылетов
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В аэропорту Шереметьево нормализовалась ситуация с вылетами, заявили в пресс-службе Росавиации. Сейчас пассажиров на стойках регистрации обслуживают штатно, очередей и столпотворения нет.

Задержки возникли из-за непогоды 5 июля и ночью 6 июля. Грозовой фронт вынудил 15 самолетов, летевших в Шереметьево, уйти на запасные аэродромы.

«По данным на 02:00 7 июля „Аэрофлот“ стабилизировал производственный план выполнения полетов. За субботу, 6 июля, из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов», - уточнили в ведомстве.

Из этих 172 рейсов, по информации, актуальной на 02:00, 167 уже выпустили из воздушной гавани, а пять готовили к вылету.

На 7 июля из 266 запланированных рейсов заранее скорректировали время по семи. Пассажиров предупредили заранее.

Накануне, 6 июля, пассажиры самолета Москва - Красноярск жаловались на многочасовую задержку своего вылета. По словам людей, им пришлось несколько часов просто сидеть в самолете без какой-либо ясности.

Авиация Самолеты Аэропорт Шереметьево

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