«Эта марка нам понятна». В чем популярность машин из Белоруссии в России

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что бренд Belgee впервые вошел в топ-10 самых успешных на российском авторынке. Под ним в Россию завозят автомобили Geely Coolray первого поколения, которые появились на рынке в сентябре 2023 года.

«Небольшой переднеприводной кроссовер, автомобиль из Китая, который собирается в Белоруссии - вот и все. Единственная разница: в Белоруссии происходит полный цикл - сварка и так далее, гораздо более глубокая история. Надеюсь, что и наши заводы придут к этому. Марка Geely понятна. С учетом общего таможенного пространства, этим машинам легко к нам попадать», - сказал Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что модель Geely Coolray для покупателей предпочтительнее «Москвича».

«По качеству Geely стоит выше, это более именитый производитель. Для конечного потребителя любая конкуренция только на руку», - добавил он.

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отмечал, что среди россиян самыми популярными автомобилями по-прежнему остаются машины Lada.