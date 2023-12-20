Еще один сервисный центр московского транспорта открыли в столичном метро

«Для удобства москвичей мы открыли пятый сервисный центр на БКЛ - на станции „Петровский парк“», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что быстрее и проще получить помощь можно прямо из дома благодаря сервисам Московского транспорта. Так, уже 75% услуг перевели в онлайн.

Сервисный центр открыт каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00. В нем помогут заменить неисправные проездные билеты, получать услуги «Московского паркинга», а также расскажут о тарифах и решат другие вопросы.

Кроме того, в столице запустили тематический поезд о градостроительных проектах города. Его можно встреть на Сокольнической линии метро.