08 ноября 2023, 12:18

Еще четыре электросудна пополнили Московский речной флот

Сайт мэра и правительства Москвы
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Еще четыре электросудна «Серебрянка», «Шмелевка», «Люблинка» и «Кузнецовка» доставили в Московский речной флот. Они будут работать круглый год, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Еще четыре электрических судна прибыли в Москву, где специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки. Затем самый современный российский водный транспорт пройдет необходимые ходовые и швартовые испытания», - добавил он.

В столице работают два круглогодичных маршрута: Киевский - Сердце Столицы и ЗИЛ - Печатники. На каждом из них - шесть причалов. Оплатить поездку стоимостью 150 рублей можно «Тройкой», банковской картой или биометрией. Дети до семи лет могут воспользоваться речным транспортом в сопровождении взрослых бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры воспользовались свыше 11 тысяч раз регулярным речным маршрутом «ЗИЛ - Печатники» за первую неделю его работы. За семь дней электросуда выполнили более 350 рейсов.

Москва 2023 Максим Ликсутов
08 ноября 2023, 07:44
Густой туман остановил работу аэропорта Тюмени
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Из-за густого тумана в Тюмени задержали пять рейсов, из них три на прилет. В воздушной гавани застряли пассажиры самолетов в Красноярск и Москву, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

«На данный момент по метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет», - объявили в хабе.

В Тюмени не смогли приземлиться самолеты и Сургута, Красноярска и Москвы. Отложили вылеты в Красноярск и московский аэропорт Шереметьево. Последний задержали на пять часов 20 минут.

Водителей предупредили об ограничении видимости на федеральной трассе Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах.

ГИБДД Тюменской области показала последствия непогоды, посоветовала снизить скорость и соблюсти дистанцию.

В Москве 27 октября из-за непогоды отменили либо задержали в общей сложности 37 рейсов. Из-за снега с дождем ввели «желтый» уровень погодной опасности.

Авиация Тюмень Погода
07 ноября 2023, 19:54
Москвичам назвали следующие до автовокзалов маршруты наземного транспорта
Сайт мэра и правительства Москвы
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До московских автовокзалов можно с удобством доехать на наземном городском транспорте. До них везут почти 50 маршрутов, некоторые из них работают даже ночью. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что общественный транспорт в Москве организован так, чтобы москвичи могли комфортно добираться наземным транспортом до любой точки города.

«Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов. Это соответствует поручениям Сергея Собянина», - отметил заммэра.

До международного автовокзала «Саларьево» можно доехать, используя маршруты № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.

К международному автовокзалу «Южные Ворота» курсируют автобусы № 708, М78, С795. К автовокзалу «Северные Ворота» из Зеленограда следуют автобусы по маршруту Е41, а из других округов Москвы - № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.

До автовокзала «Центральный» курсируют Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3.

Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы. На ней отметили все ключевые направления для удобства пассажиров.

Автобусы Москва 2023
07 ноября 2023, 17:59
Московские причалы подготовили к зиме
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали причалы Москвы к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все 44 пассажирских причала у Москвы-реки абсолютно готовы к холодному периоду. Для этого провели комплексную чистку и промывку лестничных сходов, покрытий и ограждений.

«В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации», - отметил заммэра.

Кроме того, летом сотрудники выполняли гидротехнические работы, чтобы очистить от грязи 11 городских причалов. Благодаря этому удалось сделать комфортный подход и швартовку для судов.

В первую очередь водолазы проверили дно. Сотрудники подняли донный грунт на некоторых участках. Работы вели с баржи, которая оборудована краном для извлечения крупного бытового мусора.

Из-за загрязнения дна водоема отходами и металлоломом эти работы были особенно важны. Если не провести их вовремя, есть риск повреждения теплоходов. Также это влияет на безопасность перевозок людей.

Ранее пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду.

Москва 2023
07 ноября 2023, 16:35
Число зон с ограничениями скорости для электросамокатов увеличат в Москве
РИА «Новости»
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В следующем году в Москве увеличат число зон с ограничениями скорости для электросамокатов. Их общее количество достигнет 350, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дептранс.

По информации СМИ, это связано с резко выросшем количеством ДТП с участием электросамокатов. За девять месяцев в столице зарегистрировали 665 таких транспортных происшествий. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства. В документе предложили ввести штрафы за пьяную езду на электросамокате или велосипеде в размере 30 тысяч рублей.

Москва 2023 Электросамокаты

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