Еще четыре электросудна пополнили Московский речной флот

«Еще четыре электрических судна прибыли в Москву, где специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки. Затем самый современный российский водный транспорт пройдет необходимые ходовые и швартовые испытания», - добавил он.

В столице работают два круглогодичных маршрута: Киевский - Сердце Столицы и ЗИЛ - Печатники. На каждом из них - шесть причалов. Оплатить поездку стоимостью 150 рублей можно «Тройкой», банковской картой или биометрией. Дети до семи лет могут воспользоваться речным транспортом в сопровождении взрослых бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры воспользовались свыше 11 тысяч раз регулярным речным маршрутом «ЗИЛ - Печатники» за первую неделю его работы. За семь дней электросуда выполнили более 350 рейсов.