22 февраля 2024, 13:51

Еще 31 участок улиц в Москве вошел в зону платной парковки

Global Look Press
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В зону платных парковок Москвы вошел еще 31 участок улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Среди районов, попавших в обновленную зону платной парковки, - Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой и Марьина Роща.

Жители районов смогут парковаться бесплатно при оформлении специального разрешения. Процедура займет шесть рабочих дней. Стоимость парковки в этих зонах будет варьироваться от 60 до 80 рублей за час.

Ранее расширение зоны платных парковок охватила 50 участков улиц. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.

Машины Москва
21 февраля 2024, 15:37
Число грузовых беспилотников на М-11 «Нева» увеличат до 43
РИА «Новости»
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Число грузовых беспилотников, курсирующих по трассе М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой, увеличат с девяти до 43. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов, чьи слова привело РИА «Новости».

Замминистра выступил на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас на трассе перемещается девять транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что шесть грузовых беспилотников принадлежат КамАЗу, еще три - «Сберавтотеху». В общей сложности они прошли 1,8 миллиона километров. Баканов напомнил, что с 19 января до конца 2024 года на трассе М-11 действует бесплатный проезд для беспилотных грузовиков.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее рассказал, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Северной столицей будут ходить каждые 10-15 минут. Время в пути составит два часа 15 минут.

Санкт-Петербург Беспилотники Грузовики Выставка-форум «Россия» Москва
21 февраля 2024, 13:37
Московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными
РИА «Новости»
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Перед началом праздничных выходных количество автомобилей на дорогах Москвы увеличится. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. В праздничную пятницу 23 февраля движение будет более свободным - пробки составят 4-5 баллов, наиболее интенсивными они будут около крупных ТЦ.

Сотрудники столичного дептранса порекомендовали москвичам пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

Ранее москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем уже будет от нуля до 4 градусов.

Праздники Пробки Дороги 23 февраля Дептранс Москвы Москва
21 февраля 2024, 12:39
Работа наземного транспорта временно изменится на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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С 24 февраля в московском районе Южном Бутово временно изменятся семь автобусных маршрутов из-за строительства новой дорожной развязки. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В будние дни по маршрутам, которые изменятся с 24 февраля, пассажиры совершают больше 18 тысяч поездок», - отметил заммэра.

Маршруты автобусов около улицы Скобелевской изменятся, однако продолжат обеспечивать доступ до шести станций метро и второго Московского центрального диаметра. Автобусы под номерами 146, 523, 877 и С53 теперь будут следовать через улицы Поляны и Веневскую, делая остановку у метро «Улица Скобелевская» и проезжая далее по Скобелевской улице.

Маршруты № 967, С916 и Н8, не проезжая по Скобелевской улице и у станции метро «Улица Скобелевская», будут ходить через улицы Поляны и Веневскую.

Дополнительно появится короткий рейс автобуса № 523к до станции МЦК «Бутово».

Новые автобусы запустят на маршруте № 36 в Чехове с 21 февраля. Новая схема движения позволит жителям округа гораздо быстрее добираться до станции.

Строительство Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
21 февраля 2024, 10:57
Посадку пассажиров по QR-коду протестируют на «Ласточках»
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Посадку пассажиров в поезд по QR-коду протестируют сначала на «Ласточках», а потом на «Сапсанах». Об этом РИА «Новости» рассказал начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

«В этом году должно начаться тестирование, но на поездах „Ласточка“, на одном из маршрутов. „Сапсан“ будет вторым этапом», - сообщил Петров.

Собеседник агентства уточнил, что к этому уже все готово. В мобильном устройстве проводника, при сканировании QR-кода, появятся данные пассажира, указанные при покупке билета.

Когда именно начнется тестирование - пока неизвестно. Сейчас при посадке в поезд достаточно показать бумажный паспорт без предъявления билета.

Ранее стало известно, что в РЖД также собираются персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Информация о перевозимом питомце будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

РЖД Паспорта Поезда

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