Еще 31 участок улиц в Москве вошел в зону платной парковки

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Среди районов, попавших в обновленную зону платной парковки, - Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой и Марьина Роща.

Жители районов смогут парковаться бесплатно при оформлении специального разрешения. Процедура займет шесть рабочих дней. Стоимость парковки в этих зонах будет варьироваться от 60 до 80 рублей за час.

Ранее расширение зоны платных парковок охватила 50 участков улиц. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.