29 декабря 2023, 13:20

Еще 11 новогодних поездов запустили в московском метро

Anton Belitsky/Global Look Press
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На восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро», - уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, праздничный дизайн для составов разных моделей разработали специально к наступающему Новому году.

Пять украшенных поездов «Москва-2020» вышли на Большую кольцевую и Кольцевую линии метро. Остальные составы появились на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Ранее по фиолетовой ветке московской подземки начал курсировать новогодний поезд «Еж3». Его украсили почти тысячей новогодних шаров.

Поезда Метро Новый год Москва 2023 Метро Москвы Максим Ликсутов
29 декабря 2023, 13:47
Пятый международный автовокзал открыли в Москве
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В Москве открыли международный автовокзал «Красногвардейский». Он стал пятым подобным сооружением в столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

С нового автовокзала ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов. Его реконструкция позволила увеличить пропускную способность почти на 70%. В сутки он может обслуживать до трех-четырех тысяч пассажиров.

Автовокзал будет работать круглосуточно. В ближайшие дни на линии выйдут первые рейсы, среди которых маршруты в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек. В будущем появятся и другие направления и города.

«Мы полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов», - отметил Собянин.

По его словам, в Москве провели реконструкцию небольших и устаревших автостанций. В итоге жители столицы получили современные и комфортные транспортные хабы. Среди них - «Южные ворота», «Северные ворота», «Саларьево», Центральный» и «Красногвардейский».

Ранее москвичей предупредили об изменениях в движении транспорта в районе станций оранжевой ветки метро, которые планируется закрыть с 3 по 8 января.

Автобусы Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 18:42
Два выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве откроют 29 декабря
РИА «Новости»
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Два ранее закрытых выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве снова откроют 29 декабря. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Будут открыты выходы 1 и 3 станции „Славянский бульвар“ Арбатско-Покровской линии», - рассказали в дептрансе.

Несколько дней назад открылись выходы со станции метро «Ботанический сад». Пассажирам вновь стали доступны выходы к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода у станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Кроме того, у станции вновь начнут останавливаться автобусы.

Кроме того, часть выходов на станции метро «Домодедовская» также поочередно закроют на ремонт. Работы продлятся до 1 марта 2024 года.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
28 декабря 2023, 13:37
Российскому самолету МС-21 разрешили летать с максимальной нагрузкой
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По итогам сертификационных испытаний специалисты разрешили перевозить на российском самолете МС-21 максимальное количество пассажиров. Документ выдала Росавиация.

«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа», - объявила пресс-служба агентства воздушного транспорта.

В испытаниях участвовали организации «Авиарегистр России» и авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА. Пассажирский салон максимально заполнили, в самолет пустили все 211 пассажиров, пять бортпроводников и трех членов летного экипажа. После этого провели аварийную эвакуацию. Она заняла 81,7 секунды, на 90 секунд меньше норматива.

Специалисты проверили работу аварийно-спасательного оборудования и соответствие самолета нормам летной годности. По результатам испытаний на МС-21 разрешили перевозить предусмотренное конструкторами количество пассажиров. До этого Росавиация одобрила полеты только с уменьшенной загрузкой в 175 человек.

Первый полет российского самолета планировали провести до конца 2023 года. Ростех анонсировал старт серийных поставок МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в следующем году.

Авиация Самолеты Импортозамещение
28 декабря 2023, 13:30
Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра открыли в Москве
РИА «Новости»
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В Москве запустили движение по обновленному Дмитровскому путепроводу. В сторону центра открылось три полосы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за 10 дней строители убрали подходы к временному путепроводу со стороны области, уложили насыпи и асфальт на подъездах к новому путепроводу. Работы производили непрерывно, с сохранением движения автомобилей и железнодорожного транспорта.

Специалистам осталось демонтировать временные постройки, облагородить лестничные конструкции нового путепровода, переустроить пять километров сетей инженерной инфраструктуры и благоустроить окрестности.

Четвертая полоса Дмитровского путепровода станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции в первом квартале наступающего года. К июню следующего года завершится реконструкция шестиполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги и съезда на Дмитровское шоссе, а также двухполосного съезда с улицы Валаамская на шоссе в направлении центра и к Верхней аллее.

«Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Десять дней назад мэр открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области.

Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев

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