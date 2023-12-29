Еще 11 новогодних поездов запустили в московском метро

В Москве открыли международный автовокзал «Красногвардейский». Он стал пятым подобным сооружением в столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

С нового автовокзала ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов. Его реконструкция позволила увеличить пропускную способность почти на 70%. В сутки он может обслуживать до трех-четырех тысяч пассажиров.

Автовокзал будет работать круглосуточно. В ближайшие дни на линии выйдут первые рейсы, среди которых маршруты в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек. В будущем появятся и другие направления и города.

«Мы полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов», - отметил Собянин.

По его словам, в Москве провели реконструкцию небольших и устаревших автостанций. В итоге жители столицы получили современные и комфортные транспортные хабы. Среди них - «Южные ворота», «Северные ворота», «Саларьево», Центральный» и «Красногвардейский».

Ранее москвичей предупредили об изменениях в движении транспорта в районе станций оранжевой ветки метро, которые планируется закрыть с 3 по 8 января.