Электродепо «Аминьевское» стало одним из самых крупных в Москве

По его словам, в комплекс вошло более 60 зданий различного предназначения, включая ремонтно-отстойный блок на 29 позиций, помещения для работы технического персонала, гараж для моторизированных единиц, а также лаборатории и испытательный центр. Эти сооружения возвели между улицами Верейской и Генерала Дорохова.

«Реализация этого проекта стала сложной задачей: необходимо было расположить инфраструктуру депо с учетом сложившейся городской среды и ландшафтных особенностей местности, а также предусмотреть соединение с Большой кольцевой линией метро», - рассказал Бочкарев.

Новое электродепо стало стимулом для создания двух тысяч новых рабочих мест с гарантированным доходом и соцпакетами.

Открытие депо состоялось в первый рабочий день нового года в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина. «Аминьевское» стало третьим депо, обслуживающим БКЛ.