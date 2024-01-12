12 января 2024, 12:41

Электробусы вышли на еще один маршрут на юге Москвы

РИА «Новости»
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На юге Москвы с 9 января на маршрут С806 вышли пять современных электробусов российского производства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Маршрут С806 в ЮАО теперь обслуживают пять современных электробусов российского производства. Они пришли в столицу в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание инновационный техники», - уточнил он.

Этот маршрут соединяет Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую и Большую кольцевую линии метро. В среднем за месяц по нему совершают до 35 тысяч поездок.

Ранее москвичам рассказали, какие пять маршрутов электробусов в столице пользовались популярностью в новогодние праздники. Всего за это время на экологичном транспорте совершили свыше 1,6 миллиона поездок.

Автобусы Максим Ликсутов Москва
12 января 2024, 13:47
Инвестор построит новые дороги в московском Лефортово
РИА «Новости»
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В районе Золоторожского вала в Москве во время строительства нового жилого комплекса появятся новые дороги. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов» - отметил заммэра.

Инвестор, компания «Донстрой», проложит дорожную сеть на участке по адресу Золоторожский вал, владение 11 на юго-востоке Москвы. Он получит 0,3 гектара земли в аренду на пять лет для создания необходимой дорожной инфраструктуры нового жилого комплекса. Сейчас на участке нет объектов капитального строительства.

Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2024 году.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
12 января 2024, 12:42
Итоги 2023 года для российского автопрома подвели в Москве
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Российский автопром в 2023 году противостоял санкциям, но сохранил непрерывность производства и увеличил объемы выпуска. Об этих и других результатах рассказали на прошедшей в Москве пресс-конференции АвтоВАЗа.

«Сегодня невозможно представить независимое государство без собственной развитой промышленности, а основа промышленности сегодня - это автомобилестроение», - отметил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По словам Соколова, в ушедшем году удалось выполнить ключевые задачи по производству, продажам и корпоративному развитию. В 2023-м производитель из Тольятти занял на российском рынке долю 35% - больше получили только китайские бренды.

По его словам, в ушедшем году удалось выполнить ключевые задачи по производству, продажам и корпоративному развитию. В 2023-м производитель из Тольятти занял на российском рынке долю 35%. Больше получили только китайские бренды.

«Знание клиентов, в том числе, нам очень пригодится в 2024 году. Если коллеги привезут миллион автомобилей, суммарно всех китайских брендов, то дилерам будет очень несладко при переходе на 2025 год», - обратил внимание вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Конкурировать с китайскими брендами будут Lada Aura, Niva Sport и электрический е-Largus. Всего в 2024 году компания выпустит на рынок около 500 тысяч новых автомобилей. В 2025 году начнется производство новой модели - Iskra, а в 2026-м - городского кроссовера на базе Vesta.

Конкурировать с китайскими брендами будут LADA Aura, Niva Sport и электрический LADA е-Largus. Всего в 2024 году компания выпустит на рынок около 500 тысяч новых автомобилей. В 2025 году начнется производство новой модели Iskra, а в 2026-м - городского кроссовера на базе LADA Vesta.

Главным вызовом для отечественного автопрома стал запрет на импорт. За год компания локализовала и заменила более 1200 деталей, узлов и материалов и других комплектующих, которые ранее привозили из недружественных стран. Удалось расширить комплектации автомобилей и вернуть утраченные ранее опции. Продажи запчастей и аксессуаров в 2023 году выросли на 22%.

В связи с санкционным давлением изменилась бизнес-модель экспорта. В минувшем году в дилерские центры восьми стран отправились около 6,5 тысячи российских автомобилей. В приоритете осталось ближнее зарубежье. В ближайшем будущем планируется перезапуск продаж в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

«Знание клиентов, в том числе, нам очень пригодится в 2024 году. Если коллеги привезут миллион автомобилей, суммарно всех китайских брендов, то дилерам будет очень несладко при переходе на 2025 год», - обратил внимание вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

За прошлый год компания нарастила производство и продала более 350 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью стала LADA Granta, также в топ-3 вошли Niva и Vesta.

Россия Машины АвтоВАЗ
11 января 2024, 19:22
Москвичам назвали пять самых популярных маршрутов электробусов в новогодние праздники
РИА «Новости»
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Количество поездок на электробусах на новогодних праздниках в Москве превысило 1,6 миллиона. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Москва - город № 1 в Европе по числу электробусов, лидер по развитию и использованию электротранспорта», - рассказал он.

По его словам, сейчас в столице насчитывается более 1400 электробусов, обслуживающих почти 120 маршрутов. Они успешно используются в московском городском транспорте уже шестую зиму подряд. Прошлый год стал рекордным по количеству введенных маршрутов электробусов.

Наиболее популярным стал маршрут м16, связывающий Западный и Юго-Западный административные округа с центральной частью города. На этом маршруте на начало января зафиксировали более 7,3 тысячи поездок в день.

В пятерку лидеров также вошли маршруты т76, т73, 637 и м53, которые обеспечивают транспортное сообщение в центре города, а также на северо-востоке Москвы. Они позволяют доехать до ВДНХ, парка «Останкино», а также станций метро, МЦК и МЦД.

В конце 2023 года в столице открыли новый электробусный парк. Он появился в районе Новокосино.

Электромобили Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
11 января 2024, 17:08
Ан-2 аварийно сел в Кызыле из-за технической неисправности
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Самолет Ан-2, летевший в Кунгуртук, вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла, из которого совершался рейс. Об этом сообщила пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Экстренная посадка произошла 11 января. Следователи назвали возможной причиной вынужденного приземления техническую неисправность.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - указали в пресс-службе.

В декабре аварийную посадку самолет совершил в Хабаровском крае. Ан-12 летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре. Пилот принял решение об экстренной посадке из-за отказа системы руля управления. На борту воздушного судна находились восемь человек, никто из них не пострадал.

Еще одна экстренная посадка самолета произошла 10 января - авиалайнер «Уральских авиалиний» не смог долететь до Горно-Алтайска и приземлился в Барнауле. Воздушное судно с выпущенными закрылками село в аэропорту.

Авиация Самолеты Россия

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