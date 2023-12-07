Электробусы вышли еще на два маршрута на востоке Москвы

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«С начала года запустили уже 28 электробусных маршрутов, поездки пассажиров стали еще комфортнее и безопаснее», - подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что на направлениях общественного транспорта добавили остановки для удобных пересадок на метро и МЦД.

Электробусы курсируют между районами Косино-Ухтомский, Новокосино, Вешняки, а также доезжают до Реутова. Ранее их также запустили по маршруту М2.