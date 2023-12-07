Электробусы вышли еще на два маршрута на востоке Москвы
Электробусы начали курсировать на маршрутах № 14 и С613 на востоке Москвы, которыми в рабочие дни пользуются около пяти тысяч пассажиров. Всего в столице свыше 1300 таких единиц общественного транспорта, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.
«С начала года запустили уже 28 электробусных маршрутов, поездки пассажиров стали еще комфортнее и безопаснее», - подчеркнул он.
Ликсутов добавил, что на направлениях общественного транспорта добавили остановки для удобных пересадок на метро и МЦД.
Электробусы курсируют между районами Косино-Ухтомский, Новокосино, Вешняки, а также доезжают до Реутова. Ранее их также запустили по маршруту М2.