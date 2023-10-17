Электрички на станции МЦД-1 «Тестовская» будут останавливаться у временных платформ

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Временную станцию разместили со стороны Шмитовского проезда. Она будет функционировать до завершения работ. После реконструкции на станции МЦД-1 «Тестовская» появятся три платформы, а пересадка с МЦД-1 на МЦД-4 станет удобнее, добавили в ведомстве.

«На месте Тестовской МЦД-1 построим современный городской вокзал с удобной пересадкой между первым и четвертым диаметрами», - заявил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Реконструкцию завершат в 2025 году. Рабочие возведут три новые платформы с навесами на всю длину и два вестибюля, в которых установят лифты и эскалаторы. Кроме того, пешеходный тоннель соединит «Тестовскую» МЦД-1 с МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярности МЦД. По его словам, пассажиры стали совершать 270 тысяч поездок ежедневно.