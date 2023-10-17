Электрички на станции МЦД-1 «Тестовская» будут останавливаться у временных платформ
Поезда на станции МЦД-1 «Тестовская» будут останавливаться у временных платформ с 19 октября. Это связано с реконструкцией, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Временную станцию разместили со стороны Шмитовского проезда. Она будет функционировать до завершения работ. После реконструкции на станции МЦД-1 «Тестовская» появятся три платформы, а пересадка с МЦД-1 на МЦД-4 станет удобнее, добавили в ведомстве.
«На месте Тестовской МЦД-1 построим современный городской вокзал с удобной пересадкой между первым и четвертым диаметрами», - заявил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
Реконструкцию завершат в 2025 году. Рабочие возведут три новые платформы с навесами на всю длину и два вестибюля, в которых установят лифты и эскалаторы. Кроме того, пешеходный тоннель соединит «Тестовскую» МЦД-1 с МЦД-4.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярности МЦД. По его словам, пассажиры стали совершать 270 тысяч поездок ежедневно.