Движение транспорта в Москве ограничат из-за полумарафона «Моя столица»

Читайте нас в:

Так, с 12:00 часов 30 сентября до 20:00 1 октября ограничат движение на Университетской площади, начиная от Парковочного кармана около пересечения с улицей Косыгина.

С 07:00 до 18:00 часов 1 октября перекроют участок Университетской площади на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Также в этот день с 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина между Мосфильмовской и Ленинским проспектом.

Ранее стало известно о том, что работу центральных станций метро столицы временно ограничат из-за концерта 29 сентября. Движение на нескольких улицах также перекроют до девяти часов вечера.