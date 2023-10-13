Движение трамваев по Шаболовке перекроют с 14 октября из-за ремонтных работ
На улице Шаболовке в Москве приостановят движение трамваев с 14 октября приблизительно до начала ноября. Мера необходима, чтобы провести реконструкцию трамвайного депо имени П. Л. Апакова. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты планируют обновить свыше 400 метров трамвайных путей. Для въезда трамваев в депо сделают 10 стрелок и переложат подземные коммуникации. Кроме того, работы завершат раньше, чем ожидали, но движение трамваев перекроют полностью.
На замену им пригонят автобусы № 026. Они будут следовать по маршруту: от станции метро «Октябрьская» до Духовского переулка; далее без остановок до «Тульской»; затем обратно на Шаболовку, проезжая через Серпуховский Вал. От «Шаболовской» до «Октябрьской» автобусы будут ездить напрямую без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект.
Кроме того, трамваи № 14 и 47 объединят в единый маршрут № 47 14. Он будет проходить от остановки «Нагатино» через Серпуховский Вал и станцию метро «Ленинский проспект» до станции «Университет».
Помимо этого, появится новый трамвай № 38 26. Он будет ездить от станции метро «Пролетарская» через улицу Серпуховский Вал и район Черемушки до станции «Университет».
Депо имени П. Л. Апакова - старейшее в Москве, оно работает с 1909 года. Его обширная реконструкция завершена на 60%. На данном этапе готовятся к укладке новых путей. После ремонтных работ депо будет обслуживать современные трамваи последнего поколения.
Ранее стало известно, что проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 15 октября.