Движение трамваев по Шаболовке перекроют с 14 октября из-за ремонтных работ

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Специалисты планируют обновить свыше 400 метров трамвайных путей. Для въезда трамваев в депо сделают 10 стрелок и переложат подземные коммуникации. Кроме того, работы завершат раньше, чем ожидали, но движение трамваев перекроют полностью.

На замену им пригонят автобусы № 026. Они будут следовать по маршруту: от станции метро «Октябрьская» до Духовского переулка; далее без остановок до «Тульской»; затем обратно на Шаболовку, проезжая через Серпуховский Вал. От «Шаболовской» до «Октябрьской» автобусы будут ездить напрямую без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект.

Кроме того, трамваи № 14 и 47 объединят в единый маршрут № 47 14. Он будет проходить от остановки «Нагатино» через Серпуховский Вал и станцию метро «Ленинский проспект» до станции «Университет».

Помимо этого, появится новый трамвай № 38 26. Он будет ездить от станции метро «Пролетарская» через улицу Серпуховский Вал и район Черемушки до станции «Университет».

Депо имени П. Л. Апакова - старейшее в Москве, оно работает с 1909 года. Его обширная реконструкция завершена на 60%. На данном этапе готовятся к укладке новых путей. После ремонтных работ депо будет обслуживать современные трамваи последнего поколения.

Ранее стало известно, что проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 15 октября.