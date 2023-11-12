Движение поездов в Рязанской области возобновили после теракта
Участок между станциями Рыбное и Блокпост открыли в Рязанской области после схода с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Перевозчик уточнил, что первый грузовой состав по перегону проехал в 15:34.
За прошедшие сутки работавшие на месте крушения железнодорожники убрали 19 вагонов, сошедшие с рельсов, уложили 175 метров новой шпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети.
К работам привлекли 300 человек и четыре восстановительных поезда.
В пресс-службе МЖД напомнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.
Сход с рельсов 19 вагонов в Рязанской области произошел утром в минувшую субботу, 11 ноября. По данным Следственного комитета России, причиной стала детонация неизвестного взрывного устройства на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост.
Пострадавший состав выехал со станции Титан Октябрьской железной дороги в сторону станцию Юльевка Приволжской железной дороги.
Работающие на месте криминалисты сообщили, что повреждения получили 15 вагонов. Следователи завели дело о теракте.