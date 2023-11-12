Движение поездов в Рязанской области возобновили после теракта

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Перевозчик уточнил, что первый грузовой состав по перегону проехал в 15:34.

За прошедшие сутки работавшие на месте крушения железнодорожники убрали 19 вагонов, сошедшие с рельсов, уложили 175 метров новой шпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети.

К работам привлекли 300 человек и четыре восстановительных поезда.

В пресс-службе МЖД напомнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

Сход с рельсов 19 вагонов в Рязанской области произошел утром в минувшую субботу, 11 ноября. По данным Следственного комитета России, причиной стала детонация неизвестного взрывного устройства на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост.

Пострадавший состав выехал со станции Титан Октябрьской железной дороги в сторону станцию Юльевка Приволжской железной дороги.

Работающие на месте криминалисты сообщили, что повреждения получили 15 вагонов. Следователи завели дело о теракте.