Движение поездов полностью восстановили после аварии в Мурманской области
Движение поездов на станции Княжная в Мурманской области полностью восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Станция полноценно заработала около половины первого ночи. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.
«Открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ», - рассказали представители ОЖД.
Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая вечером 18 декабря. От полученных травм погибли два пассажира , пострадали более 30 человек, в том числе дети.
Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.
По предварительным данным, одной из причин аварии мог стать сломанный токоприемник у локомотива грузового поезда.