09 апреля 2024, 21:04

Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили

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Движение поездов по направлению Москва — Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Открыто движение поездов по направлению Москва - Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - написал глава региона.

По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное движение на участке будет полностью возобновлено.

Ранее стало известно, что рабочие восстановили два из четырех железнодорожных путей , поврежденных при обрушении моста в Вязьме. Губернатор сообщил, что разбор завалов на железнодорожном полотне завершен на 95%, рабочие убрали более 1800 тонн бетонных конструкций. В работе задействованы более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на путепроводе находились машины. В результате аварии один человек погиб , шестеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.

Движение поездов по направлению Москва - Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

РЖД Обрушения Дороги Машины Поезда
09 апреля 2024, 17:16
Замену поврежденного пути начали на станции Вязьма
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Специалисты приступили к работам по замене поврежденного участка железнодорожных путей на станции Вязьма в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Территорию работ расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста, всего отсюда вывезли порядка 450 тонн железобетонных обломков.

«Делаем все возможное, чтобы открыть движение поездов уже до конца дня», - сообщили в МЖД.

Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. Фрагменты путепровода рухнули на пути, заблокировав проезд остальным поездам. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек, среди них - один ребенок. Следственный комитет по данному факту завел уголовное дело.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечал, что рабочие разрежут остатки рухнувшего моста и освободят проезд для поездов.

Обрушения Поезда
09 апреля 2024, 17:04
Просьбу России к Казахстану о резервах и поставках бензина опровергли в Минэнерго
РИА «Новости»
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Власти России не направляли запрос в Казахстан о резерве или дополнительных поставках автомобильного бензина на внутренний рынок из-за угрозы дефицита. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства энергетики.

Так в ведомстве отреагировали на сообщение агентства Reuters, чьи источники заявили о просьбе России к Казахстану о поставках 100 тысячах литров бензина после атак украинских дронов на топливные предприятия.

В Минэнерго подчеркнули, что российские топливные компании сами поставляют бензин в соседнюю республику, так как действующий запрет на экспорт не касается торговли в страны Евразийского экономического союза по межправительственным соглашениям «Поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены. При этом сохраняется возможность поставок автомобильного бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год», - заметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что внутренних запасов топлива достаточно для полного покрытия спроса. При накоплении учли повышение спроса на бензин в весенне-летний период.

Временный запрет на экспорт бензина из России вступил в силу с 1 марта и продлится до начала осени. Эмбарго не распространили на дизельное топливо, но с конца февраля обязательный объем продажи на бирже увеличили до 16% от общего объема выработки.

Казахстан Экспорт Топливо Бензин Россия
09 апреля 2024, 13:00
Сбой произошел в информсистеме ГИБДД Подмосковья
РИА «Новости»
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В работе информационных ресурсов произошел технический сбой, поэтому Госавтоинспекция Подмосковья 9 апреля приостановила выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», - заявила пресс-служба ведомства.

Специалисты уже занялись устранением неполадок. Рабочий день подмосковных подразделений ГИБДД продлят, чтобы обслужить всех обратившихся.

Сбой в системе регистрации транспорта произошел также в Москве, Челябинской области, Красноярском крае и других регионах России.

Telegram-канал Baza сообщил, что программное обеспечение перестало работать после попытки обновить базу федеральной информсистемы ГИБДД.

Самые массовые за несколько лет неполадки в работе электронной системы произошли в октябре 2023 года. Очереди на регистрацию авто выстроились в Курганской, Тюменской, Архангельской областях.

Сбой устранили на следующий день.

Интернет ГИБДД Машины
09 апреля 2024, 12:47
Самолет с чайкой в двигателе приземлился в Сочи
РИА «Новости»
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В Сочи благополучно приземлился самолет авиакомпании «Россия», в двигатель которого на высоте около трех километров попала чайка. Никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot.

Superjet летел из Стамбула в Сочи. При заходе на посадку пилоты услышали нехарактерный звук, но продолжили снижаться. Посадка прошла в штатном режиме, члены экипажа и 83 пассажира не пострадали.

Странный звук спровоцировала чайка. Она попала в двигатель самолета на высоте 2,8 километра.

Столкновение с птицами - не редкость, лайнеры регулярно оказывались в такой ситуации. В Испании пернатое пробило фюзеляж британского Airbus и оставило дыру.

Президент России Владимир Путин рассказал, как птица попала в двигатель борта № 1 , и он заглох. Несмотря на самоуверенность пилота, самолет с главой государства посадили на промежуточном аэродроме.

Авиация Сочи Самолеты

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