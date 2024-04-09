«Открыто движение поездов по направлению Москва - Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - написал глава региона.

По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное движение на участке будет полностью возобновлено.

Ранее стало известно, что рабочие восстановили два из четырех железнодорожных путей , поврежденных при обрушении моста в Вязьме. Губернатор сообщил, что разбор завалов на железнодорожном полотне завершен на 95%, рабочие убрали более 1800 тонн бетонных конструкций. В работе задействованы более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на путепроводе находились машины. В результате аварии один человек погиб , шестеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.

Движение поездов по направлению Москва - Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.