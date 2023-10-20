Движение поездов по МЦК восстановили между станциями «Деловой центр» и «Лужники»
Движение поездов по МЦК на участке Деловой центр — Лужники восстановили. Рельсовый транспорт следуют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Московская железная дорога принимает все необходимые меры для восстановления дневного интервала», - написали в Telegram-канале организации.
Движение поездов остановили по техническим причинам. Более подробной информации не поступало.
Ранее стало известно, что расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменят с 21 по 25 октября. Временные неудобства связанны с ремонтными работами.
Движение поездов по МЦК на участке Деловой центр - Лужники восстановили. Рельсовый транспорт следуют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).