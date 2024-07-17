17 июля 2024, 23:31

Движение по всем направлениям. Зачем нужен новый утильсбор

Pxhere
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С октября в России планируют поднять ставку утилизационного сбора на легковые автомобили — предполагается, что она вырастет на 70-80%. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота на стриме с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым назвал главную задачу утильсбора.

«Вновь введенные правила взимания утилизационного сбора - комплекс мер, движение по всем направлениям сразу. Главная задача утильсбора состоит в том, чтобы сделать автомобили, сборка которых не локализована на территории России, более дорогими для потребителя», - подчеркнул он.

Бархота добавил, что более дорогие автомобили теряют конкурентоспособность. А потребитель при наличии альтернативы все же будет стремиться к некоторому соответствию цены - качества.

Если автомобиль начинает стоить, как квартира, хотя никаких особых технологических новаций в нем нет, естественно, потребитель отказывается. И производитель в ответ на это, по идее, по мысли правительства, Минпромторга, должен локализовать производство этой марки автомобиля в России», - заключил собеседник 360.ru.

Проект постановления правительства предполагает, что для импортируемых в Россию авто с двигателями от одного до двух литров ставку утильсбора хотят повысить с нынешних 300 600 рублей до 556 тысяч. Для более мощных машин она будет еще выше.

Россия Машины
17 июля 2024, 03:02
Назван самый надежный бюджетный автомобиль
РИА «Новости»
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На российском рынке самым надежным автомобилем оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди поддержанных машин — Ford Focus. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

По его словам, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max чаще всего обращаются в сервис из-за проблем с электроникой. При этом фактически нет жалоб на работу двигателя и роботизированной коробки передач. Если говорить о стоимость автомобиля, то цена в салонах на модели этого года стартует от 2,5 миллиона рублей.

Если говорить о самых надежных машинах среди подержанных экземпляров, то это Ford Focus, отличающийся «хорошей ремонтопригодностью». Носко добавил, что речь идет о версиях с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором и с четырехступенчатой АКПП и двигателем объемом 1,4 литра. Такой автомобиль можно приобрести за полмиллиона рублей, но следует учесть, что он будет старше 15 лет и с большим пробегом.

Ранее автоэксперт Дмитрий Рогов заявил, что в Россию по-прежнему выгодно ввозить поддержанные иномарки из-за рубежа , в частности, BMW, Mercedes-Benz и Audi.

На российском рынке самым надежным автомобилем оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди поддержанных машин - Ford Focus. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

Россия Машины Китай
16 июля 2024, 17:44
Ставку утильсбора на автомобили могут поднять в России уже в октябре
РИА «Новости»
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Ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может вырасти на на 70-80%. Проект постановления правительства о ее увеличении появился напортале проектов нормативных актов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может вырасти на на 70-80%.

Проект постановления правительства о ее увеличении появился напортале проектов нормативных актов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Из текста постановления следует, что для ввозимых нелокализованных в России автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка утилизационного сбора может увеличиться с нынешних 300 600 рублей до 556 тысяч рублей.

Для машин с объемом двигателя от двух до трех литров ставка сбора поднимется до 1 563 000 рублей, а с объемом до 3,5 литра достигнет 1 794 600 рублей. Ставка для машин с объемом двигателя от 3,5 литра и более составит 2 284 750 рублей.

Ранее глава управления маркетинга и продаж китайского бренда VGV Максим Железняк заявлял, что повышение утилизационного сбора в очередной раз поднимет цены на автомобили.

Налоги Россия Машины
16 июля 2024, 16:59
Производство Lada Aura решили запустить осенью
РИА «Новости»
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«АвтоВАЗ» планирует запустить производство Lada Aura в сентябре и собрать до конца года около 3000 автомобилей, в том числе упрощенной комплектации. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель компании Сергей Ильинский.

«Темп выпуска Lada Aura в 2025 году составит 2,5 автомобиля в час», - отметил он.

Ильинский добавил, что завод готов вдвое нарастить объемы производства в случае изменений в законодательстве о госзакупках.

Президент России Владимир Путин 16 июля приехал на торжественную церемонию открытия Северного обхода Твери на таком автомобиле. Глава государства высоко оценил машину.

Авто создали на платформе Lada Vesta и представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал , что Lada Aura отлично подошла бы для работы в такси.

Россия Машины Владимир Путин Заводы Lada АвтоВАЗ
16 июля 2024, 13:42
Время в пути между Москвой и Петербургом сократится на час
РИА «Новости»
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Путь между Москвой и Петербургом с открытием нового обхода Твери сократится почти на час. Об этом сообщил на церемонии президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства сообщил, что успел поговорить с инженером Василием Васильевым, участвовавшим в строительстве трассы.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», - подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что новая дорога позволит сократить путь до Валдая и его окрестностей, а также до Торжка с его уникальными памятниками истории и культуры.

Ранее стало известно, что президент сам приехал на открытие участка трассы за рулем автомобиля Lada Aura, который ему понравился.

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.

Санкт-Петербург Дороги Владимир Путин Москва

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