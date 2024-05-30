Движение по Мартеновской улице перекрыли из-за пожара
В Новогиреево на востоке Москвы загорелся склад, на месте работают оперативные службы. Движение по Мартеновской улице временно перекрыли, объявил Дептранс Москвы.
«В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - заявила пресс-служба.
Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Дептранс сообщил, что информацию о пострадавших уточнят позднее.
Проезд ограничили от улицы Полимерной до Перовской, уточнила Госавтоинспекция Москвы. Несколько экипажей ДПС дежурят на месте и обеспечивают проезд спецтехники.
Загорелось производственно-складское помещение по Мартеновской улице, 38. В тушении задействовали 40 единиц техники, 120 специалистов и вертолет Ка-32. Пожар сняли на видео.