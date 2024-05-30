30 мая 2024, 06:21

Движение по Мартеновской улице перекрыли из-за пожара

РИА «Новости»
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В Новогиреево на востоке Москвы загорелся склад, на месте работают оперативные службы. Движение по Мартеновской улице временно перекрыли, объявил Дептранс Москвы.

«В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - заявила пресс-служба.

Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Дептранс сообщил, что информацию о пострадавших уточнят позднее.

Проезд ограничили от улицы Полимерной до Перовской, уточнила Госавтоинспекция Москвы. Несколько экипажей ДПС дежурят на месте и обеспечивают проезд спецтехники.

Загорелось производственно-складское помещение по Мартеновской улице, 38. В тушении задействовали 40 единиц техники, 120 специалистов и вертолет Ка-32. Пожар сняли на видео.

Пожары Москва
27 мая 2024, 12:59
Штрафы для пьяных самокатчиков поддержали в Госдуме
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В России предложили ввести штрафы для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, сообщил «Интерфакс».

Законопроект с поправками в КоАП России внесла Московская городская дума. Члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении, но призвали доработать.

«В том виде, в каком сейчас имеется законопроект, он напоминает декоративную вазу, и предстоит огромная работа, чтобы россияне могли получить гарантии, что за нарушение ПДД нарушители будут наказаны», - заявила зампредседателя комитета Ирина Белых.

Разработчики предложили за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, за превышение скорости - от 500 до пяти тысяч рублей, за оставление места ДТП - до 1,5 тысячи рублей.

Обезопасить пешеходов от электросамокатчиков попросил Институт исследования современной политики. Специалисты призвали МВД России установить «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах.

Законы Госдума РФ Электросамокаты
27 мая 2024, 09:33
На тротуарах предложили установить «лежачих полицейских» против самокатчиков
РИА «Новости»
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Количество ДТП с участием электросамокатчиков увеличилось, и АНО «Институт исследования современной политики» попросил МВД России установить на тротуарах «лежачих полицейских». Об этом сообщили «Известия».

Институт адресовал письмо начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. По словам специалистов, за девять месяцев 2023 года произошло в три раза больше аварий с участием электросамокатчиков , свыше 2,6 тысячи случаев.

«Ситуация осложняется участившимися авариями на тротуарах, в парковых зонах, в том числе в местах отдыха детей. Известно немало случаев подобных ДТП на детских площадках», - заявил директор ИИПСП Антон Орлов.

По его оценкам, введенное в 2023 году ограничение скорости не выше 25 километров в час соблюдали только на арендованных электросамокатах, а не на личных. Орлов заявил, что установка адаптированных под средства индивидуальной мобильности искусственных неровностей в парковой зоне, на тротуарах и пешеходных переходах свела бы к минимуму количество таких аварий.

Союз пешеходов предложил ввести экзамен на управление электросамокатом. Адвокат Правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков заявил, что для этого потребуются федеральный закон и поправки в ПДД.

МВД РФ ДТП ГИБДД Дороги Электросамокаты
26 мая 2024, 03:23
Иностранные дипломаты пересели на российский Aurus
РИА «Новости»
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В Москве появился отечественный автомобиль Aurus Senat с красными дипломатическими номерами. По данным Motor.ru, он принадлежит посольству Ливии.

«Кто конкретно передвигается на Senat с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», - отметили в материале.

В издании добавили, что стоит новый Aurus Senat более 40 миллионов рублей. Постепенно элитные российские машины начали появляться в автопарке глав государств. Aurus есть у президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что Путин подарил «длинную версию» автомобиля Aurus королю Бахрейна Аль Халифа. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча между лидерами стран прошла в четверг, 23 мая, в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца.

Машины Aurus Москва
23 мая 2024, 18:53
Стало известно о критических неисправностях 300 самолетов Boeing
Global Look Press
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Порядка 300 самолетов американской компании Boeing у авиакомпаний American Airlines и United потенциально неисправны и рискуют взорваться в воздухе. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) предупредили компанию Boeing про риск накопления статического электричества в районе топливных баков на модели 777. По их мнению, такая ситуация способна привести к воспламенению внутри топливного бака с последующим взрывом.

Ведомство сообщило компании об этом еще в марте и потребовало ответ до 9 мая. Дали ли в Boeing ответ на этот запрос, неизвестно.

По предварительным подсчетам, исправление указанной уязвимости обойдется Boeing примерно в 700 тысяч долларов. При этом рыночная капитализация компании оценивается в 113 миллиардов долларов.

Ранее более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines.

США Взрывы Самолеты Boeing

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