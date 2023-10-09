Движение по Крымскому мосту закроют на 7 часов

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«На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00», - сообщили в министерстве.

На мосту, по словам пресс-службы, запланировали ремонтно-восстановительные работы. Автомобилистам посоветовали учесть ограничение и заранее продумать свой маршрут.

Крымский мост закрывали 28 сентября. Движение восстановили на следующий день. Очередь из 195 машин скопилась со стороны Тамани вечером 8 октября, сообщал Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Спустя три часа в колонне оставались 70 авто, а через час проезд освободили.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что военные перережут сухопутный коридор в Крым, и призвала россиян уехать. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала атаки на Крымский мост терроризмом.