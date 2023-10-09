Движение по Крымскому мосту закроют на 7 часов
Автомобилистов предупредили о плановых ремонтных работах на Крымском мосту 10 октября. На семь часов проезд полностью закроют, объявил в своем Telegram-канале Минтранс России.
«На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00», - сообщили в министерстве.
На мосту, по словам пресс-службы, запланировали ремонтно-восстановительные работы. Автомобилистам посоветовали учесть ограничение и заранее продумать свой маршрут.
Крымский мост закрывали 28 сентября. Движение восстановили на следующий день. Очередь из 195 машин скопилась со стороны Тамани вечером 8 октября, сообщал Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Спустя три часа в колонне оставались 70 авто, а через час проезд освободили.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что военные перережут сухопутный коридор в Крым, и призвала россиян уехать. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала атаки на Крымский мост терроризмом.