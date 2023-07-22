Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

«Временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие», - указали в публикации.

Днем ранее, 21 июля, движение по Крымскому мосту также временно ограничили из-за угрозы воздушной атаки. По состоянию на 18:00 со стороны Керчи в пробку попали около 750 автомобилей, со стороны Тамани затора не было.

Украинские националисты атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил дорожное полотно, в ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Следственный комитет квалифицировал происшествие как террористический акт и завел уголовное дело.