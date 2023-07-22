22 июля 2023, 10:39

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

РИА «Новости»
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб полуострова.

«Временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие», - указали в публикации.

Днем ранее, 21 июля, движение по Крымскому мосту также временно ограничили из-за угрозы воздушной атаки. По состоянию на 18:00 со стороны Керчи в пробку попали около 750 автомобилей, со стороны Тамани затора не было.

Украинские националисты атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил дорожное полотно, в ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Следственный комитет квалифицировал происшествие как террористический акт и завел уголовное дело.

Крымский мост Крым
30 мая 2024, 07:43
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Global Look Press
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Второй раз 30 мая закрыли движение по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

Предупреждение выпустили в 07:30. Водителей предупредили, что движение перекрыли временно, и посоветовали следовать указаниям сотрудников переправы.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщил информцентр.

Утреннее закрытие стало вторым, первое объявляли примерно через час после полуночи. Проезд открыли в 01:30. Пробок с обеих сторон Крымского моста не регистрировали.

Минобороны сообщило, что ночью в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера. Над Азовским морем сбили восемь американских ракет ATACMS.

Крымский мост Крым Дороги
30 мая 2024, 06:21
Движение по Мартеновской улице перекрыли из-за пожара
РИА «Новости»
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В Новогиреево на востоке Москвы загорелся склад, на месте работают оперативные службы. Движение по Мартеновской улице временно перекрыли, объявил Дептранс Москвы.

«В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - заявила пресс-служба.

Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Дептранс сообщил, что информацию о пострадавших уточнят позднее.

Проезд ограничили от улицы Полимерной до Перовской, уточнила Госавтоинспекция Москвы. Несколько экипажей ДПС дежурят на месте и обеспечивают проезд спецтехники.

Загорелось производственно-складское помещение по Мартеновской улице, 38. В тушении задействовали 40 единиц техники, 120 специалистов и вертолет Ка-32. Пожар сняли на видео.

Пожары Москва
27 мая 2024, 12:59
Штрафы для пьяных самокатчиков поддержали в Госдуме
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В России предложили ввести штрафы для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, сообщил «Интерфакс».

Законопроект с поправками в КоАП России внесла Московская городская дума. Члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении, но призвали доработать.

«В том виде, в каком сейчас имеется законопроект, он напоминает декоративную вазу, и предстоит огромная работа, чтобы россияне могли получить гарантии, что за нарушение ПДД нарушители будут наказаны», - заявила зампредседателя комитета Ирина Белых.

Разработчики предложили за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, за превышение скорости - от 500 до пяти тысяч рублей, за оставление места ДТП - до 1,5 тысячи рублей.

Обезопасить пешеходов от электросамокатчиков попросил Институт исследования современной политики. Специалисты призвали МВД России установить «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах.

Законы Госдума РФ Электросамокаты
27 мая 2024, 09:33
На тротуарах предложили установить «лежачих полицейских» против самокатчиков
РИА «Новости»
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Количество ДТП с участием электросамокатчиков увеличилось, и АНО «Институт исследования современной политики» попросил МВД России установить на тротуарах «лежачих полицейских». Об этом сообщили «Известия».

Институт адресовал письмо начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. По словам специалистов, за девять месяцев 2023 года произошло в три раза больше аварий с участием электросамокатчиков , свыше 2,6 тысячи случаев.

«Ситуация осложняется участившимися авариями на тротуарах, в парковых зонах, в том числе в местах отдыха детей. Известно немало случаев подобных ДТП на детских площадках», - заявил директор ИИПСП Антон Орлов.

По его оценкам, введенное в 2023 году ограничение скорости не выше 25 километров в час соблюдали только на арендованных электросамокатах, а не на личных. Орлов заявил, что установка адаптированных под средства индивидуальной мобильности искусственных неровностей в парковой зоне, на тротуарах и пешеходных переходах свела бы к минимуму количество таких аварий.

Союз пешеходов предложил ввести экзамен на управление электросамокатом. Адвокат Правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков заявил, что для этого потребуются федеральный закон и поправки в ПДД.

МВД РФ ДТП ГИБДД Дороги Электросамокаты

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