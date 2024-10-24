24 октября 2024, 01:17

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли из-за угрозы ракет

РИА «Новости»
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На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.

Ракеты Крымский мост Крым
17 октября 2024, 19:34
РЖД пообещали машинистам и их помощникам подъемные 150 тысяч рублей
РИА «Новости»
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В условиях дефицита кадров на рынке труда в России ОАО РЖД запустило новую инициативу, направленную на привлечение специалистов. Она предусматривает предоставление единовременной выплаты для новых сотрудников, так называемых «подъемных», сообщил «Интерфакс».

«При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей», - заявили в компании.

С 1 ноября также ожидается повышение заработной платы для машинистов и их помощников. В частности, на 20% увеличат почасовые тарифные ставки для сотрудников дирекции тяги, которая занимается обслуживанием грузовых и пассажирских локомотивов.

А для работников дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, которые обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки» и «Финисты», повышение составит 15%.

Ранее РЖД пообещали запустить поезда из Приморья в Северную Корею и Китай. Пассажирские перевозки по этим направлениями приостанавливали из-за пандемии коронавируса.

РЖД Выплаты в России Россия Поезда
15 октября 2024, 16:33
«Витязь-Аэро» не сможет восстановить аннулированные сертификаты из-за нарушений закона
РИА «Новости»
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Аннулированные сертификаты камчатской вертолетной авиационной компании «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению. Об этом сообщили на сайте Минтранса России.

«В ходе внеплановой проверки авиакомпании специалисты службы выявили в „Витязь-Аэро“ грубые нарушения воздушного законодательства», - подчеркнули в министерстве.

Приказ об аннулировании сертификата для выполнения коммерческих воздушных перевозок «Витязь-Аэро» 14 октября подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Он поручил Камчатскому МТУ федерального агентства аннулировать у компании свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

Ранее «Витязь-Аэро» лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Это произошло после авиакатастрофы на Камчатке.

Вертолеты Авиация Законы Авиакомпании
12 октября 2024, 11:11
Шесть бортов ушли на запасные аэродромы во время закрытия аэропорта в Казани
РИА «Новости»
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Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Казани сняли. За время их действия на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Все ограничения на прием и выпуск воздушных судовв аэропорту Казани сняты в 10:00 по Москве. В период действия ограничений шесть летевших в Казань воздушных бортов ушли на запасные аэродромы в Нижнекамск, Ульяновск и Самару», - заявил он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

«Экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом», - добавил представитель Росавиации.

Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку гражданских самолетов с 08:40 12 октября. Что именно стало причиной введения такого режима, не сообщалось.

Казань Самолеты
12 октября 2024, 10:02
На трассе «Иртыш» в Курганской области полностью перекрыли движение из-за снега
РИА «Новости»
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Временное ограничение на передвижение некоторых видов транспорта ввели на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Движение пришлось закрыть из-за неблагоприятных погодных условий. На регион обрушились снег, метели, начались снежные заносы и гололедица.

«С 22:00 (по местному времени) 11 октября 2024 года вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств <…> на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“», - указали в ведомстве.

По предварительной информации, ограничение снимут в 10:00 по местному времени 12 октября. Время могут изменить, если погодные условия не изменятся, отметили в Росавтодоре.

Москвичей предупредили о похолодании в выходные дни. Последним теплым днем осени назвали 11 октября. В воскресенье столбики термометра опустятся до 8 градусов.

Курганская область Дороги Погода Автобусы

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