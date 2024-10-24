Движение по Крымскому мосту временно перекрыли из-за угрозы ракет
На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.
«При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей», - заявили в компании.
С 1 ноября также ожидается повышение заработной платы для машинистов и их помощников. В частности, на 20% увеличат почасовые тарифные ставки для сотрудников дирекции тяги, которая занимается обслуживанием грузовых и пассажирских локомотивов.
А для работников дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, которые обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки» и «Финисты», повышение составит 15%.
Ранее РЖД пообещали запустить поезда из Приморья в Северную Корею и Китай. Пассажирские перевозки по этим направлениями приостанавливали из-за пандемии коронавируса.
«В ходе внеплановой проверки авиакомпании специалисты службы выявили в „Витязь-Аэро“ грубые нарушения воздушного законодательства», - подчеркнули в министерстве.
Приказ об аннулировании сертификата для выполнения коммерческих воздушных перевозок «Витязь-Аэро» 14 октября подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Он поручил Камчатскому МТУ федерального агентства аннулировать у компании свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.
Ранее «Витязь-Аэро» лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Это произошло после авиакатастрофы на Камчатке.
«Все ограничения на прием и выпуск воздушных судовв аэропорту Казани сняты в 10:00 по Москве. В период действия ограничений шесть летевших в Казань воздушных бортов ушли на запасные аэродромы в Нижнекамск, Ульяновск и Самару», - заявил он.
Кореняко подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.
«Экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом», - добавил представитель Росавиации.
Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку гражданских самолетов с 08:40 12 октября. Что именно стало причиной введения такого режима, не сообщалось.
Движение пришлось закрыть из-за неблагоприятных погодных условий. На регион обрушились снег, метели, начались снежные заносы и гололедица.
«С 22:00 (по местному времени) 11 октября 2024 года вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств <…> на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“», - указали в ведомстве.
По предварительной информации, ограничение снимут в 10:00 по местному времени 12 октября. Время могут изменить, если погодные условия не изменятся, отметили в Росавтодоре.
Москвичей предупредили о похолодании в выходные дни. Последним теплым днем осени назвали 11 октября. В воскресенье столбики термометра опустятся до 8 градусов.