Движение по Крымскому мосту возобновили после временного закрытия

Движение по Крымскому мосту ограничили в 01:10. Водителей призвали следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие. Проезд открыли в 01:56. К семи часам утра движение возобновилось в штатном режиме.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», - заявил информцентр.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Украина усилила удары по Крыму после неудач на поле боя. По его словам, систему ПВО усилят в ответ на решение Запада снять ограничение на удары по российской территории.