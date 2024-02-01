Движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия

В полночь автомобили проезжали свободно, без затруднений с обеих сторон. Спустя 4,5 часа объявили о временном ограничении движения. Водителей и пассажиров авто, которые находились в тот момент в зоне досмотра или на мосту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К пяти часам утра проезд открыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщила администрация.

Воздушную тревогу объявили днем 31 января в Севастополе. Движение по Крымскому мосту временно ограничили. Силы ПВО сбили воздушную цель , обломки упали в безлюдном месте около Любимовки. Никто не пострадал.