01 сентября 2024, 17:58

Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыли

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На Крымском мосту днем 1 сентября временно перекрывали движение автотранспорта в сторону Керчи. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.

«В очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра находится 240 транспортных средств. Время ожидания - около часа», - указали в публикации.

Спустя приблизительно 20 минут трафик восстановили.

По состоянию на 17:00, по данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра скопилось 800 транспортных средств, а время ожидания выросло до трех часов. Со стороны Керчи досмотра ждали порядка 100 автомобилей.

Причину временного ограничения движения не уточняли.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на мосту во время пробок дежурят специалисты всех служб, в том числе медики. Путешественникам раздают воду.

Крымский мост 1 сентября Крым
28 августа 2024, 11:43
Следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В связи с временными ограничениями следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили в аэропорты Самары, Уфы, Ижевска. Об этом ТАСС сообщили в нижнекамской воздушной гавани.

«Рейсы отправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска», - заявили в аэропорту Нижнекамска.

Росавиация ранее в среду сообщила, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения наложили на работу аэропорта Нижнекамска. С 09:00 по московскому времени аэропорт временно не оправляет и не принимает авиарейсы.

Также с 07:00 ограничения на работу ввели в аэропорте Казани. Летевшие в столицу Татарстана самолеты перенаправили в Самару.

Ранее тревогу из-за аварии на взлетно-посадочной полосе объявили в аэропорту Астаны. Летевший из Токио в Цюрих самолет из-за больного пассажира экстренно приземлился в столице Казахстана, но при посадке борт выкатился за пределы ВВП.

Самолеты
24 августа 2024, 05:55
В Москве временно закрыли некоторые станции метро на красной ветке
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Участок «Саларьево — Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Москвичам рекомендовали воспользоваться бесплатными автобусами КМ (компенсационных маршрутов). Транспорт будет ездить с 5:25 до 02:00 с остановками «Филатов Луг», «Саларьево», «Ольховая», «Прокшино» и «Новомосковская». В выходные будут курсировать примерно 30 автобусов с интервалами около двух минут. В будние дни появится свыше 110 автобусов, которые будут приезжать каждые 30 секунд.

Ранее стало известно, что в Московской области завершили работы по ликвидации 120 опасных переходов через железную дорогу. Для повышения безопасности с начала года установили около одного километра ограждений вдоль путей, 300 метров из которых - это железобетонные конструкции.

Участок «Саларьево - Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Метро Метро Москвы Москва
22 августа 2024, 15:53
Решили подзаработать. Автоэксперт объяснил рост цент на отечественные авто
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Цены на отечественные легковушки с 13 по 19 августа выросли в среднем на 1,28%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. При этом стоимость иномарок за этот период почти не изменилась. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал 360.ru, что на фоне инфляции продавцы российских машин решили подзаработать.

«Спрос определяет предложение. Сейчас все находятся в ожидании утильсбора и других различных историй со ставками рефинансирования. Почему бы не сыграть на эту тему в цене? Нормальная история», - заявил он.

Рынок России сейчас «шатается», на фоне инфляции ожидается подорожание иномарок. Но спрос на машины не снижается. Продавцы, наблюдая за процессом, решают заработать на этом, отметил Попов. По его мнению, в целом стоимость машин поднимется.

«Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется», - отметил собеседник 360.ru.

Другой автоэксперт Максим Железняк тоже предположил, что из-за утильсбора цены на автомобили вырастут до 20%. При этом речь идет в основном о машинах с объемом двигателя от одного до двух литров.

Россия Иномарки Машины История Росстат Инфляция
19 августа 2024, 18:09
Подвоза не будет. Таксисты останутся без работы из-за новых правил с 1 сентября
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, теперь они рискуют остаться без работы. Как сообщили «Известия», к началу осени водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и получить разрешение на работу в такси.

Сейчас среди самозанятых водителей разрешение на деятельность есть только у 1,5% от общего числа. От работников таксопарков - 60%, и в основном это москвичи.

«Таким образом, получается, что только 25% водителей сегодня имеют разрешение на работу в такси», - сообщили авторы публикации.

Для того, чтобы получить такое разрешение нужно выполнить несколько требований, в том числе перекрасить машину в необходимые цвета, вести путевой лист. На данный момент большая часть таксистов находится в серой зоне и не может легализоваться.

По новым требованиям, перевозка пассажиров без страховки будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для должностных и до одного миллиона рублей - для юридических лиц.

Однако лидер общественного движения «Форум такси» Олег Амосов уверен, что пока агрегаторы продолжат принимать заказы от нелегальных таксистов , сама система ОСГОП не будет эффективно работать. Он назвал нововведение «пшиком».

Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, теперь они рискуют остаться без работы. Как сообщили «Известия» , к началу осени водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и получить разрешение на работу в такси.

1 сентября Правила Работа Такси Машины Водители Самозанятые

Новости по теме