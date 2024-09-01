Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыли

«В очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра находится 240 транспортных средств. Время ожидания - около часа», - указали в публикации.

Спустя приблизительно 20 минут трафик восстановили.

По состоянию на 17:00, по данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра скопилось 800 транспортных средств, а время ожидания выросло до трех часов. Со стороны Керчи досмотра ждали порядка 100 автомобилей.

Причину временного ограничения движения не уточняли.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на мосту во время пробок дежурят специалисты всех служб, в том числе медики. Путешественникам раздают воду.