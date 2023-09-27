Движение на Крымском мосту восстановили после приостановки

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - сказано в сообщении.

Когда работу моста приостанавливали, то автомобилистов на путепроводе или в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и действовать, согласно указаниям работников транспортной безопасности. Причина временного закрытия моста не уточнялась.

Накануне вечером появилась информация о том, что наземный общественный и морской транспорт Севастополя прекратил работу. Причина - объявленая в городе воздушная тревога. Тогда же перекрывали движение и на Крымском мосту.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев чуть позже заявил о том, что украинские силы выпустили ракеты в сторону города. Однако силы ПВО отразили атаки.