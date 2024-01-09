09 января 2024, 18:32

Движение на Калужско-Рижской линии метро возобновили в Москве

РИА «Новости»
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Движение поездов на юго-западе Калужско-Рижской линии московского метро восстановили. Они действовали до 8 января. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса столицы.

«Вдоль ранее закрытых станций участка Калужской-Рижской линии метро убрали ограждения и восстановили парковки», - уточнили в ведомстве.

Введение ограничений было связано с прокладкой новой теплосети. Пока они действовали на станциях, пассажиры пользовались услугами бесплатных автобусов КМ.

«Мы тщательно продумали работу автобусов КМ, чтобы минимизировать неудобства», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, интервал между рейсами составлял менее одной минуты. Состоялось около 500 тысяч поездок, на маршруты выходило 70 автобусов.

Также на закрытом участке работали 85 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогали людям добраться до необходимых станций.

Дополнительно у станций «Октябрьская» и «Новые Черемушки» открыли чайные домики, в которых пассажирам налили 7,2 тысячи литров чая и раздали приблизительно 68 тысяч шоколадок и печенья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Аминьевское». Оно предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

Дороги Автобусы Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
09 января 2024, 17:29
Собянин рассказал о наградах московского метрополитена за 2023 год
РИА «Новости»
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Московский метрополитен завоевал свыше десяти национальных и международных премий и наград в 2023 году. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, Большая кольцевая линия установила рекорд в «Книге рекордов России» и получила множество наград в городских проектах.

Новая станция метро «Пыхтино» завоевала международную архитектурную премию «Золотой Трезини-2023».

Проект «Инклюзивность в Московском метрополитене» стал лауреатом национальной премии за вклад в развитие цифровых городских систем столицы.

«Поздравляю всех сотрудников и строителей столичного метро, желаю новых рекордов и наград!» - отметил Собянин.

Кроме того, в 2023 году столичное метро получило новое оснащение. В нем появилось 360 новых вагонов «Москва 2020». Их запустили на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях подземки.

Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
09 января 2024, 15:18
Собянин открыл электродепо «Аминьевское» в Москве
РИА «Новости»
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На западе Москвы появилось электродепо «Аминьевское», предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщил информационный центр столичного правительства.

По словам главы города, по будням БКЛ стала обслуживать свыше одного миллиона 250 тысяч пассажиров. «Аминьевское» стало третьим депо на БКЛ и одним из самых крупных и технологически продвинутых в городе.

«Депо „Аминьевское“ может обеспечить увеличение почти на 20-25% количества поездов, выходящих на линию», - уточнил Собянин.

Электродепо построили на территории площадью 15,7 гектара у перекрестка улиц Генерала Дорохова и Верейской. Оно включило свыше 60 строений общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. В его составе - корпус для ремонта поездов, электрическая мастерская, установка для сварки рельсов, складские помещения, мойка для поездов, а также здание для обслуживающего персонала и административно-бытовой комплекс.

Прогнозируется, что после 2026 года с расширением парка поездов число пассажиров на БКЛ сможет достигнуть 2-2,5 миллионов человек ежедневно.

На востоке столицы также появилось депо для электробусов. Новый парк «Салтыковка» торжественно открыли в столичном районе Новокосино.

Метро Сергей Собянин Москва
09 января 2024, 14:10
Все сошедшие на Забайкальской железной дороге вагоны убрали с путей
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Все вагоны, сошедшие накануне в Забайкалье, убрали с железнодорожных путей. Как сообщила пресс-служба РЖД, ликвидация последствий схода на перегоне Алеур — Бушулей продолжается.

«На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей», - отметили в «Российских Железных Дорогах».

Сейчас специалисты работают на поврежденных участках, перед ними стоит задача восстановить около 600 метров по двум путям. К работам привлекли более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда, столько же путевых машинных станций и другую технику. Кроме того, действует оперштаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова.

Сход вагонов грузового поезда произошел вечером 8 января, обошлось без пострадавших. После аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Все вагоны, сошедшие накануне в Забайкалье, убрали с железнодорожных путей. Как сообщила пресс-служба РЖД, ликвидация последствий схода на перегоне Алеур - Бушулей продолжается.

РЖД Поезда
09 января 2024, 13:34
Китайские авто и российские компоненты. Что будет с ценами на машины в 2024 году
Телеканал «360»
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Цены на китайские автомобили в России вряд ли в ближайшее время будут падать. Да и в целом стоимость машин после начала производства отечественных автокомпонентов не опустится. Наоборот — если выпуск деталей будет рассчитан на российского потребителя, больших объемов продаж не будет, и ценник установится достаточно высокий. Об этом рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Далее - его прямая речь.

Политика и СВО влияют на авторынок В нашей стране сейчас цены на автомобили очень круто привязаны к политической ситуации. Пока что на первом этапе в 2022 и 2023 годах Минпромторг в соавторстве с китайцами сделали все, что могли: организовали завоз машинокомплектов и какое-никакое производство для восполнения очень изнашиваемых сегментов - такси, каршеринг.

И плюс китайский автомобиль пошел в народ. Но как дальше будет развиваться ситуация - будет очень сильно зависеть от того, как будет складываться политика и все, что связно со спецоперацией. Я не шучу совсем. Потому что совершенно очевидно, что многие иностранные компании уже осознали, что они потеряли довольно большой и мощный рынок. И если ситуация каким-то образом устаканится, то они будут предпринимать попытки по возвращению на наш рынок.

В целом все привязано к валютной комбинации, к спросу и предложению. Я не думаю, что сейчас что-то будет расти. Мне кажется, если и будут какие-то росты по ценам, то они вызваны исключительно инфляционными играми, а не изменениями, касающимися конкретных марок моделей.

Отечественные автокомпоненты не снизят цены на машины У нас правительство анонсировало, что на территории России собираются организовать производство большого количества автокомпонентов. И вот на этом фоне огромное количество экспертов начали кричать о том, что как только автокомпоненты в стране начнут выпускать, ситуация сразу же станет стабильнее. И у нас начнут падать цены на автомобили. То есть начнется процесс локализации китайских производств на нашей территории. Так вот - не думаю я, что цена будет падать на китайский автомобиль, который начнет у нас локализоваться за счет производства автокомпонентов.

Мы когда-то давно в начале всего этого экономического взрыва говорили о том, что цена на автокомпоненты очень привязана к массовости их производства. И вот эта всемирная интеграция, когда в одной стране делают сальники, в другой делают шаровые, а в третьей - сцепление, дает в том числе и гигантские объемы производства по тем или иным направлениям. Если мы будем делать [компоненты] внутри страны и только для себя, больших объемов не получим. А цена, соответственно, будет достаточно высокой. Поэтому падения стоимости автомобилей за счет производства автокомпонентов ожидать, мне кажется, не следует.

Во всем остальном, если бы я знал, как будет более существенно меняться цена на автомобильном рынке в предстоящем году, я думаю, сколотил бы себе немалый капитал.

Торговля Россия Такси Машины Деньги Китай Каршеринг Промышленность

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