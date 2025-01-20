Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе

Депутаты выступили с предложением увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО. Соответствующий законопроект представят в Госдуме 20 января, сообщил RTVI.

В законопроекте предлагается увеличить выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч рублей до 650 тысяч. Если же повреждены только машины, выплаты предлагается повысить с 400 тысяч до 520 тысяч рублей.

«Тарифы при этом живут своей жизнью - растут, а выплаты как будто в заморозке еще с 2014 года», - рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Проект предлагает увеличить страховые суммы на 30%. При этом важно отметить, что данное изменение не должно автоматически привести к увеличению предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал инициативу Нилова «постепенной историей, которая имеет право на жизнь». По его словам, страховые компании будут активно противостоять таким нововведениям, однако он уверен, что надо двигаться в этом направлении, и оно правильное.

В то же время специалист предложил адаптировать в России опыт Белоруссии в сфере страхования. В этой стране тарифы для водителей разных категорий ниже, а выплаты в белорусских рублях эквивалентны 10 тысячам евро в случае ущерба имуществу и здоровью.

С 27 января 2025 года в России будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. Это нововведение позволит страховщикам более точно рассчитывать стоимость полиса. По мнению экспертов, тарифы для «безубыточных водителей» станут ниже, в то время как для клиентов с высоким уровнем риска - повысятся. Изменения коснутся как базовых ставок, так и некоторых коэффициентов, включая территориальный коэффициент для некоторых городов.