29 ноября 2023, 08:51

Движение электричек из Сочи в Адлер возобновили после шторма

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В Краснодарском крае возобновили движение электричек из Сочи в сторону Адлера. Они снова курсируют по штатному расписанию, сообщили РИА «Новости» в справочной вокзала.

По состоянию на утро 29 ноября жители снова могут воспользоваться железной дорогой. Диспетчер подтвердила агентству, что электрички из Сочи в направлении Адлера курсируют по расписанию.

Движение приостановили 26 ноября из-за последствий шторма. РЖД сообщали, что на участке Лазаревская - разъезд Водопадный вода подмыла насыпь пути, на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс рухнули деревья, а на перегоне Адлер - Хоста отключилось напряжение в контактной сети. В пути следования задержали около 50 пассажирских поездов. После ремонтных работ график движения на Черноморском побережье начали восстанавливать.

Сильный ветер и волны разрушили трехэтажный дом , набережную и другие объекты на юге России.

«Известия» показали восстановительные работы.

Сочи Поезда
28 ноября 2023, 06:42
Польша попросила Украину отменить электронную регистрацию вернувшихся из Евросоюза порожних фур
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Введение электронной очереди на украинской границе осложнило работу польских дальнобойщиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил Украину отменить регистрацию грузовиков, вернувшихся из Евросоюза пустыми, сообщили «Известия».

«Министр попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах», - сообщила пресс-служба министерства.

Электронная очередь, по словам чиновников, затянула процесс переезда через границу и осложнила работу транспортных компаний. В министерстве инфраструктуры предупредили, что если не принять меры, перевозчики понесут убытки.

Польские дальнобойщики в ноябре в знак протеста начали блокировать переезды на границе с Украиной, не пропуская военные грузы и топливо. Водители пожаловались на угрозы в мессенджерах - им пообещали расправу при въезде на украинскую территорию.

Грузовики Евросоюз Бизнес Украина Польша
27 ноября 2023, 19:06
Крымский мост закрыли для автомобилей
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

Водителей и пассажиров, оказавшихся на Крымском мосту и в досмотровой зоне, призвали сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Автомобилистам также рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители могут воспользоваться маршрутом, который проходит через новые регионы России.

Движение машин по Крымскому мосту иногда перекрывают в целях безопасности. Такая мера носит временный характер. Автомобили продолжают движение после снятия ограничений.

До этого переправу закрывали ночью 24 ноября. Причины остановки движения не уточнялись. Накануне перемещение машин по Крымскому мосту тоже ограничили. Приостановка движения транспорта длилась 11 минут, сообщили «Известия».

Крымский мост Крым Машины
27 ноября 2023, 17:49
Более 60 рейсов задержали и отменили в Москве
РИА «Новости»
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Свыше полусотни рейсов отменили и задержали в московских аэропортах вечером в понедельник, 27 ноября. Об этом сообщил сервис «Яндекс Расписания».

Так, аэропорт Внуково сообщил о задержке 17 рейсов и отмене двух, тогда как из Домодедово не смогли вылететь вовремя 14 самолетов, а шесть рейсов отменили. В Шереметьево пассажиры ожидают 18 рейсов, а еще пять вылетов отменили.

Причиной задержек могла стать непогода в Москве. Так столичный аэропорт Жуковский временно закрывали для чистки взлетной полосы после ледяного дождя.

Сугробы выросли до 22 сантиметров , достигнув январских показателей.

Кроме того, из-за рекордного снегопада Собянин потребовал привлечь к уборке московских улиц до 12 тысяч дополнительных работников. ЦОДД посоветовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу из-за снегопада.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
27 ноября 2023, 11:48
Полтора миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала осени пассажиры московского наземного транспорта совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Возможность совершать бесплатные пересадки делает поездки в городском транспорте доступнее. Это помогает пассажирам экономить на оплате проезда с помощью карты „Тройка“», - отметил он.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо привязать проездной к личному кабинету в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут.

Систему городского транспорта постоянно модернизируют: обновляют автобусные парки и остановочные павильоны. Например, более 5,5 тысячи пунктов ожидания оборудовали плакатами с QR-кодами.

Они позволят определить реальное время прихода общественного транспорта.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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