Движение электричек из Сочи в Адлер возобновили после шторма

По состоянию на утро 29 ноября жители снова могут воспользоваться железной дорогой. Диспетчер подтвердила агентству, что электрички из Сочи в направлении Адлера курсируют по расписанию.

Движение приостановили 26 ноября из-за последствий шторма. РЖД сообщали, что на участке Лазаревская - разъезд Водопадный вода подмыла насыпь пути, на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс рухнули деревья, а на перегоне Адлер - Хоста отключилось напряжение в контактной сети. В пути следования задержали около 50 пассажирских поездов. После ремонтных работ график движения на Черноморском побережье начали восстанавливать.

Сильный ветер и волны разрушили трехэтажный дом , набережную и другие объекты на юге России.

«Известия» показали восстановительные работы.