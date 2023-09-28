Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29 сентября», - сообщили водителям в информцентре переправы.

О временном перекрытии движения по Крымскому мосту водителей предупреждали заранее. В это время на переправе будут проводиться восстановительные работы. Автомобилистов попросили заранее распланировать свои поездки, а также внимательно следить за информацией вокруг моста.

Советник по информационной политике главы Крыма Олег Крючков ранее призывал людей спокойно относиться к временным остановкам движения на переправе. Он отмечал, что понимает скопление пробок, а также связанное с этим неудобство, и пояснял, что временные перекрытия движения по Крымскому мосту делаются для безопасности людей.

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