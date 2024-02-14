Движение автомобилей приостановили на Крымскому мосту

Большое количество сообщений о том, что электроника в китайских автомобилях выходит из строя в условиях российских морозов, связано с повышенным вниманием к этим машинам из-за насыщения рынка. Об этом в комментарии «360» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Отвечая на вопрос о том, что китайские автомобили начинают ржаветь после проезда по обработанным реагентами зимним российским дорогам, автоэксперт пояснил, что это давняя история, когда соседняя страна только начала поставлять свои автомобили на российский рынок. В те годы толщина используемого металла действительно была минимальной, и автомобиль полностью сгнивал после зимы.

«С того времени китайские компании прошли довольно длинный путь, научились штамповать хороший лист и собирать правильные кузова. <…> Современный китайский автомобиль в состоянии пережить нашу зиму, солевые растворы и чувствовать себя неплохо», - добавил автоэксперт.

Он предупредил, что окончательные выводы делать пока рано. Образованный в холодном и влажном воздухе российских регионов солевой пар способен проникать во внутренние полости машин и провоцировать возникновение ржавчины. Но даже в этом случае эффект проявится нескоро. Поэтому правильный уход и технический осмотр китайского автомобиля не сделает его машиной на один сезон.

Он пояснил, что китайские автомобили сейчас находятся в центре внимания, поэтому любой, даже самый незначительный сбой в электронике приводит к массе сообщений.

«Я не видел, чтобы китайские машины даже в самые суровые „дубняки“ чувствовали себя плохо. У них все более-менее в допуске», - заявил Попов.

Автоэксперт добавил, что задача владельца не просто пользоваться своим автомобилем, а ухаживать за ним, чтобы он продолжал хорошо работать в любых погодных условиях.

Попов пояснил, что при понижении температуры до -24 градусов густеет масло в трансмиссии и коробке передач. Морозы также сказываются на работе аккумулятора любой машины, даже не китайского производства.