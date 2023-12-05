Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

В новой версии приложения «Метро Москвы» полностью изменили основной раздел — личный кабинет пользователя. Теперь там собрали все транспортные и банковские карты. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

В новой версии приложения «Метро Москвы» полностью изменили основной раздел - личный кабинет пользователя. Теперь там собрали все транспортные и банковские карты. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что модернизация личного кабинета даст возможность пользователям контролировать платежные карты, подключать биометрию, «МультиТранспорт» для поездок на разных видах транспорта и многое другое.

По его словам, приложением ежемесячно пользуются почти два миллиона горожан. Это удобный и нужный сервис, в котором можно быстро получить необходимые услуги московского транспорта в режиме онлайн.

«Мы постоянно работаем над улучшением его работы. В тестировании новой версии приложения принимали участие более 100 пассажиров», - добавил Ликсутов.

В обновленном «Метро Москвы» добавили вкладку для цифровых транспортных сервисов. В одной ленте можно посмотреть подробную историю проходов пассажиров и платежных операций. Тажке намного удобнее стало пополнять «Тройку»‎, смотреть статус карты, настраивать автоплатеж и другое.

Теперь строка поиска помогает быстро найти в сервисе все необходимое. Помимо этого, в личном кабинете можно задать вопрос чат-боту Александре.

Пока обновление могут скачать только обладатели устройств iOS в магазине приложений App Store, а версию для Android добавят позднее в Google Play. Приложение «Метро Москвы» скачали более 10,5 миллиона раз.

Ранее приложение «Сбермаркет» удалили из App Store.