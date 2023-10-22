Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили через час после перекрытия
Проезд по Крымскому мосту перекрывали на час утром 22 октября. В данный момент его вновь открыли, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам.
Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыли примерно в 8:50 и снова запустили в 9:52.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - отметили в центре.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что дорожные службы отремонтировали Крымский мост на 18 дней раньше первоначально намеченного срока. Движение запустили по всем четырем автомобильным полосам.
Всего на восстановление дорог строители потратили меньше трех месяцев, на покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона. Хуснуллин похвалил рабочих за профессионализм и преданность делу.
Украинские военные атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Они устроили два взрыва, в результате которых погибли два россиянина и повредилась автомагистраль. ВСУ организовали теракт с помощью надводных беспилотников, которые нанесли удары по в районе 145-й опоры.