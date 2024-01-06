Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Сотрудники транспортной безопасности попросили водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие. Они призвали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти дронов в акватории Черного моря. До этого система противовоздушной обороны России сбила 37 украинских беспилотников, из которых 36 дронов - в небе над Крымом.

В четверг, 5 января, власти Севастополя включили сигнал воздушной тревоги. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт был виден дым, который военные использовали для маскировки.