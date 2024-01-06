06 января 2024, 00:22

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом написал Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сотрудники транспортной безопасности попросили водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие. Они призвали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти дронов в акватории Черного моря. До этого система противовоздушной обороны России сбила 37 украинских беспилотников, из которых 36 дронов - в небе над Крымом.

В четверг, 5 января, власти Севастополя включили сигнал воздушной тревоги. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт был виден дым, который военные использовали для маскировки.

Крымский мост Крым Дороги Машины
06 января 2024, 00:05
Прокуратура назвала предварительную причину задержки поездов в Ярославской области
РИА «Новости»
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Многочасовая задержка пассажирских поездов в Ярославской области могла быть вызвана технической неисправностью локомотива грузового поезда. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 5 января 2024 года из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву. В настоящее время движение поездов восстановлено», - уточнило ведомство.

В ходе проверки представители прокуратуры оценят действия должностных лиц железной дороги и выяснят все обстоятельства, а при наличии оснований - примут меры.

Ранее пресс-служба Северной железной дороги сообщила, что пассажирские поезда задержались в Ярославской области более чем на два часа из-за технических причин.

Речь шла о составах № 375 Воркута - Москва (задержка составила два часа 47 минут), № 67 Абакан - Москва (задержка - два часа три минуты) и № 103 Ярославль - Москва (задержался на два часа шесть минут). Представители железной дороги уже извинились перед пассажирами за причиненные им неудобства.

РЖД Прокуратура РФ Россия Поезда
05 января 2024, 19:27
Несколько пассажирских поездов задержались в Ярославской области
РИА «Новости»
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Пассажирские поезда задержались в Ярославской области более чем на два часа из-за технических причин. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) (филиал ОАО «РЖД»).

Там пояснили, что речь идет о составах № 375 Воркута - Москва (задержка составила два часа 47 минут), № 67 Абакан - Москва (задержка - два часа три минуты) и № 103 Ярославль - Москва (задержался на два часа шесть минут).

Технические причины также сказались на расписании других пассажирских поездов, которые следуют с задержкой от 15 до 50 минут.

В пресс-службе подчеркнули, что во всех вагонах сохранили комфортный для пассажиров температурный режим.

«Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов», - отметили в сообщении.

В минувший четверг, 4 января, сразу три поезда с пассажирами застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области. Дольше всех на месте оставался состав № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Движение он восстановил после семи часов простоя.

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметила, что все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Россия Поезда
04 января 2024, 23:31
Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей
РИА «Новости»
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - уточнили в оперштабе.

До этого сообщили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было, а со стороны Тамани находилось 290 транспортных средств. Время ожидания было около часа.

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрывали в начале декабря 2023 года. Причины остановки движения автотранспорта тогда не уточнили.

Переправу перекрывали и в конце ноября. Тогда автомобилистам рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители также могли воспользоваться маршрутом, проходящим через новые российские регионы.

Движение машин по Крымскому мосту иногда перекрывают в целях безопасности. Такая мера носит временный характер. Автомобили продолжают движение после снятия ограничений

Крымский мост Крым Машины
04 января 2024, 21:50
Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
РИА «Новости»
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Шестнадцать авиарейсов отменены или задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 21:08 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево более чем на час задержали 11 рейсов, в аэропорту Внуково - пять рейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не было.

Оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами, объявили в Москве и в Московской области до полуночи субботы, 6 января. Синоптики прогнозировали опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.

Московский аэропорт Домодедово 22 декабря вводил частичные ограничения на вылет. Прилет воздушных средств осуществлялся в штатном режиме. Временные меры не сказались на графике рейсов.

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