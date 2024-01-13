Движение авто по Крымскому мосту возобновили

Российский автопром в 2023 году противостоял санкциям, но сохранил непрерывность производства и увеличил объемы выпуска. Об этих и других результатах рассказали на прошедшей в Москве пресс-конференции АвтоВАЗа.

«Сегодня невозможно представить независимое государство без собственной развитой промышленности, а основа промышленности сегодня - это автомобилестроение», - отметил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По словам Соколова, в ушедшем году удалось выполнить ключевые задачи по производству, продажам и корпоративному развитию. В 2023-м производитель из Тольятти занял на российском рынке долю 35% - больше получили только китайские бренды.

По его словам, в ушедшем году удалось выполнить ключевые задачи по производству, продажам и корпоративному развитию. В 2023-м производитель из Тольятти занял на российском рынке долю 35%. Больше получили только китайские бренды.

«Знание клиентов, в том числе, нам очень пригодится в 2024 году. Если коллеги привезут миллион автомобилей, суммарно всех китайских брендов, то дилерам будет очень несладко при переходе на 2025 год», - обратил внимание вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Конкурировать с китайскими брендами будут Lada Aura, Niva Sport и электрический е-Largus. Всего в 2024 году компания выпустит на рынок около 500 тысяч новых автомобилей. В 2025 году начнется производство новой модели - Iskra, а в 2026-м - городского кроссовера на базе Vesta.

Конкурировать с китайскими брендами будут LADA Aura, Niva Sport и электрический LADA е-Largus. Всего в 2024 году компания выпустит на рынок около 500 тысяч новых автомобилей. В 2025 году начнется производство новой модели Iskra, а в 2026-м - городского кроссовера на базе LADA Vesta.

Главным вызовом для отечественного автопрома стал запрет на импорт. За год компания локализовала и заменила более 1200 деталей, узлов и материалов и других комплектующих, которые ранее привозили из недружественных стран. Удалось расширить комплектации автомобилей и вернуть утраченные ранее опции. Продажи запчастей и аксессуаров в 2023 году выросли на 22%.

В связи с санкционным давлением изменилась бизнес-модель экспорта. В минувшем году в дилерские центры восьми стран отправились около 6,5 тысячи российских автомобилей. В приоритете осталось ближнее зарубежье. В ближайшем будущем планируется перезапуск продаж в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

«Знание клиентов, в том числе, нам очень пригодится в 2024 году. Если коллеги привезут миллион автомобилей, суммарно всех китайских брендов, то дилерам будет очень несладко при переходе на 2025 год», - обратил внимание вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

За прошлый год компания нарастила производство и продала более 350 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью стала LADA Granta, также в топ-3 вошли Niva и Vesta.