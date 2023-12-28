Два выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве откроют 29 декабря
Два ранее закрытых выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве снова откроют 29 декабря. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
«Будут открыты выходы 1 и 3 станции „Славянский бульвар“ Арбатско-Покровской линии», - рассказали в дептрансе.
Несколько дней назад открылись выходы со станции метро «Ботанический сад». Пассажирам вновь стали доступны выходы к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода у станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Кроме того, у станции вновь начнут останавливаться автобусы.
Кроме того, часть выходов на станции метро «Домодедовская» также поочередно закроют на ремонт. Работы продлятся до 1 марта 2024 года.