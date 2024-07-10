Дума поддержала закон о штрафах для электросамокатчиков
Госдума одобрила в I чтении законопроект о штрафах за нарушения ПДД на электросамокатах. Он также распространяется на лиц, использующих электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности.
Например, за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения смогут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей.
За превышение скорости пользователей накажут на сумму от 500 до пяти тысяч рублей, а за езду на одном самокате нескольких человек или перевозку детей штраф составит до трех и пяти тысяч рублей. Санкции также предусмотрели за оставление места происшествия.
Аварии с участием электросамокатов стали большой проблемой во всей России. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет. Особую опасность представляют курьеры , передвигающиеся на СИМ. Ранее доставщик на электросамокате сбил женщину в Петербурге и скрылся. Пострадавшая попала в реанимацию.