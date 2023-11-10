Дорожную разметку поменяли на семи улицах Москвы

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе. Одна из эффективных и быстрых мер - переразметка. Она позволяет повысить пропускную способность дорог без строительных работ. В этом году организовали десять новых поворотов и разворотов, благодаря чему автомобилисты экономят время в пути», - подчеркнул он.

Работы провели на Мосфильмовской улице, Мичуринском проспекте, Озерной улице, Воробьевском шоссе, Вешняковской улице, Смоленской набережной и Профсоюзной улице.

За девять месяцев текущего года ЦОДД уже реализовало 175 проектов по переразметке, в том числе в Московской области, для улучшения условий движения транспорта в городе. Например, девять участков дорог общей площадью более 55 тысяч квадратных метров отремонтировали в Щелкове с начала года. Там обустроили новые автомобильные полосы и тротуары.