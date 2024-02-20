Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым»

В Москве продлят автодорогу «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» до трассы М-2 «Крым». Для этого проложат участок длиной в 3,5 километра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новая дорога дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе. В будущем она станет дублером ЦКАД и МКАД от Минского шоссе до М-2 «Крым».

«Сейчас утверждают техническое задание на проектирование», - уточнил мэр.

Строительство запланировали на следующий год.

Собянин заявил, что новая дорожная инфраструктура обеспечит удобный подъезд к основным транспортным артериям для жителей восточной части Щербинки и садоводческих обществ, а также упростит путь к станции Остафьево МЦД-2.

Кроме того, в Москве построят три новых линии метро и почти 40 станций до 2030 года. Так, в столице запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки.