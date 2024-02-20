20 февраля 2024, 11:27

Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым»

РИА «Новости»
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В Москве продлят автодорогу «Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево» до трассы М-2 «Крым». Для этого проложат участок длиной в 3,5 километра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве продлят автодорогу «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» до трассы М-2 «Крым». Для этого проложат участок длиной в 3,5 километра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новая дорога дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе. В будущем она станет дублером ЦКАД и МКАД от Минского шоссе до М-2 «Крым».

«Сейчас утверждают техническое задание на проектирование», - уточнил мэр.

Строительство запланировали на следующий год.

Собянин заявил, что новая дорожная инфраструктура обеспечит удобный подъезд к основным транспортным артериям для жителей восточной части Щербинки и садоводческих обществ, а также упростит путь к станции Остафьево МЦД-2.

Кроме того, в Москве построят три новых линии метро и почти 40 станций до 2030 года. Так, в столице запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки.

Строительство Крым Дороги Сергей Собянин Москва
20 февраля 2024, 10:26
Россия за год выкупила 165 импортных самолетов
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Российские авиакомпании выкупили больше трети оставленных в стране самолетов зарубежных лизингодателей. В 2023 году их собственный авиапарк пополнился 165 воздушными судами, сообщил РБК.

Источник издания в правительстве сообщил, что из Фонда национального благосостояния выделили 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов иностранных лизингодателей. Этот лимит, по его словам, почти исчерпали, хотя переоформили лишь 40% оставшегося в России после введения санкций импортного парка.

В 2023 и начале 2024 годов авиакомпании приобрели 165 самолетов. Это позволило снять с машин иностранную регистрацию, которая мешала использовать их на зарубежных маршрутах.

Авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры с лизингодателями по 93 судам, S7 Airlines - по 45 самолетам, «Уральские авиалинии» - по 19, «Аврора» - по восьми. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев заявил, что выкупленного количества достаточно для покрытия спроса на международные перевозки.

США и страны Европы с введением санкций закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний и арестовали 78 самолетов , взятых в лизинг. Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что авиакомпании ничего не потеряли с экономической точки зрения.

Авиация Самолеты Импортозамещение
19 февраля 2024, 19:02
Количество аварий на дорогах в Москве за 10 лет снизилось почти на треть
РИА «Новости»
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За последние 10 лет безопасность дорожного движения в Москве значительно улучшилась. По сравнению с 2014 годом, в 2023-м зафиксировали на 28% меньше аварий, на 65% меньше погибших и на 30% — пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

За последние 10 лет безопасность дорожного движения в Москве значительно улучшилась. По сравнению с 2014 годом, в 2023-м зафиксировали на 28% меньше аварий, на 65% меньше погибших и на 30% - пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Кроме того, в городе добавили 364 новых пешеходных перехода и обновили 336 светофоров, организовали 218 островков безопасности и установили 770 камер видеоаналитики на МКАД. Также для столичных школьников провели 900 уроков, обучающих правилам дорожного движения.

Число дорожных аварий в январе снизилось в Москве на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно.

ДТП Дороги Дептранс Москвы Москва
19 февраля 2024, 11:33
Власти Москвы предложили ввести стандарты работы курьеров
РИА «Новости»
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В конце января департамент транспорта Москвы и столичный Центр организации дорожного движения встретились с ведущими компаниями сферы доставки, чтобы обсудить стандарты работы курьерских служб. Об этом сообщило РБК.

По данным источников издания, в планах московских властей - создание системы для регистрации курьеров, которая будет отслеживать их перемещения, а также введение единого экзамена по правилам дорожного движения.

Во время встречи обсуждалась идея о нанесении номеров на сумки и униформу курьеров, которая позволила бы идентифицировать их с помощью городских камер.

Представитель дептранса сообщил, что количество курьеров растет, и их участие в дорожном движении должно быть безопасным. Ведомство предложило ввести для курьеров ограничения, аналогичные правилам для арендованных электросамокатов: соблюдение правил парковки, ограничение скорости до 25 километров в час и предоставление данных для ее регулировки в установленных медленных зонах.

Неделю назад курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково, и скрылся с места происшествия. Ребенок получил серьезные травмы.

Работа Курьеры Дептранс Москвы Москва
17 февраля 2024, 15:14
Россиянам назвали существенный минус китайских автомобилей
РИА «Новости»
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Китайские автомобили оказались подвержены угонам из-за слабой защиты от электронного взлома. Об этом сообщили эксперты «Авторевю».

Штатный иммобилайзер китайской машины легко обойти, если подключиться к диагностическому разъему. После этого злоумышленники легко пропишут дополнительные ключи, которые помогут им завладеть автомобилем.

В Сети распространены конфигурации ключей и электронные коды для китайских машин. Для их подбора необходимо узнать лишь VIN-номер интересующего автомобиля.

Кроме того, дверные замки также слабо защищены от механического взлома. Отмычка справится с запорным механизмом, после чего не составит труда отключить клаксон. Слабым местом оказался и капот, который легко можно вскрыть, даже не применяя специальных приспособлений.

Водителям посоветовали установить на автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой двигателя, а также добавить к нему защитный кожух блока управления и электромеханический замок капота.

Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал преимущество китайских машин перед европейскими.

Россия Машины Водители

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