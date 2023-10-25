Дороги в Москве разгрузились от автомобилей в октябре

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, число машин в столице сократилось на 8%. Такая тенденция связана с тем, что часть водителей пересели на общественный транспорт.

По данным аналитиков ЦОДД, уменьшилось число автомобилей на прилегающих магистралях недалеко от новых диаметров: рядом с МЦД-4 - на 3–5%, рядом с МЦД-3 - на 2–3%.

«Благодаря МЦД жители Зеленограда, Химок, Люберец, Внуково, Реутова и других районов могут ездить через центр Москвы без пересадок, экономить на проезде и пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры бесплатно и там, где удобно», - заключил Ликсутов.

Ранее москвичам рассказали о росте числа пассажиров общественного транспорта в будни.