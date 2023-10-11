Дополнительные автобусы запустят по маршруту от станции метро «Дубровка» до «Люблино»
Мосгортранс запустил 59 дополнительных автобусов между станциями «Дубровка» и «Люблино». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Дополнительный маршрут компенсирует отсутствие поездов метро между станциями. Автобусы будут останавливаться у всех станций метро по пути следования - «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино».
Москвичам порекомендовали пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД и другими маршрутами наземного транспорта.
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро приостановили из-за столкновения поездов, которое произошло в районе станции «Печатники». В аварии пострадало два человека. Машиниста одного из поездов зажало между вагонами.