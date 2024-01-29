«Добрый маршрут» запустили в Москве
Брендированный автобус «Мои документы» запустили по маршруту М9 от Рижского вокзала до станции ЗИЛ МЦК в Москве. О старте акции «Добрый маршрут» рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Совместно с дептрансом мы запустили акцию „Добрый маршрут“. В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус „Мои документы“», - сообщила она.
Заммэра добавила, что помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ на автобус нанесли QR-код. Он направит пассажира на сайт, на котором собраны добрые истории сотрудников центров госуслуг.
Ракова также выразила надежду, что акция напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит жителей столицы положительными эмоциями.
Ранее в Москве запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях из-за хакерских атак.