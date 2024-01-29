«Добрый маршрут» запустили в Москве

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«Совместно с дептрансом мы запустили акцию „Добрый маршрут“. В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус „Мои документы“», - сообщила она.

Заммэра добавила, что помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ на автобус нанесли QR-код. Он направит пассажира на сайт, на котором собраны добрые истории сотрудников центров госуслуг.

Ракова также выразила надежду, что акция напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит жителей столицы положительными эмоциями.

Ранее в Москве запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях из-за хакерских атак.