29 января 2024, 14:49

«Добрый маршрут» запустили в Москве

Edgar Breshchanov/Global Look Press
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Брендированный автобус «Мои документы» запустили по маршруту М9 от Рижского вокзала до станции ЗИЛ МЦК в Москве. О старте акции «Добрый маршрут» рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Совместно с дептрансом мы запустили акцию „Добрый маршрут“. В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус „Мои документы“», - сообщила она.

Заммэра добавила, что помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ на автобус нанесли QR-код. Он направит пассажира на сайт, на котором собраны добрые истории сотрудников центров госуслуг.

Ракова также выразила надежду, что акция напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит жителей столицы положительными эмоциями.

Ранее в Москве запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях из-за хакерских атак.

Автобусы Дептранс Москвы Анастасия Ракова Москва
29 января 2024, 13:42
Стала известна причина экстренной посадки летевшего из Харбина Sukhoi Superjet 100
РИА «Новости»
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В Якутии устроили проверку после экстренной посадки самолета, летевшего из Китая. Перед приземлением экипаж доложил о технической неисправности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Днем 29 января 2024 года командир воздушного судна RRJ-95LR-100, следовавшего рейсом Харбин - Якутск, доложил об обнаружении технической неисправности в процессе полета», - сообщила пресс-служба.

Самолет приземлился в пункте назначения, посадка прошла успешно. Никто не пострадал. В аэропорт выехала следственно-оперативная группа, началась доследственная проверка по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По результатам примут процессуальное решение.

В багажном отсеке лайнера сработал датчик дыма , сообщило МЧС Якутии. С борта самолета эвакуировали 30 пассажиров и девять членов экипажа. Открытого огня спасатели не заметили, но почувствовали запах дыма.

Авиация Якутия Самолеты Китай
29 января 2024, 13:31
Белый пион или сладкий персик. Москвичи выберут ароматы для городского транспорта
РИА «Новости»
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Москвичи смогут выбрать ароматы для нескольких объектов городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Участники голосования смогут выбрать аромат, который будет использоваться на пересадочном узле «Деловой центр», эскалаторной галерее на Воробьевых горах, а также трех автовокзалах: «Центральном», «Саларьево» и «Северных воротах».

Чтобы оставить голос, понадобится посетить станцию метро «Курская», где до 5 февраля на стойке «Живое общение» будет работать пункт голосования.

Горожане смогут выбрать из десяти предложенных вариантов, разработанных парфюмерами, включая такие запахи, как фрукты и ягоды, сладкий персик, белый пион, жасмин и ваниль и другие.

По результатам голосования сотрудники дептранса установят на транспортных узлах диффузоры для распыления аромата, которые будут безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.

«Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов, но создадут вам хорошее настроение на время пути», - отметили в дептрансе.

Осенью москвичи проголосовали за новый аромат для поездов на Филевской линии метро. В голосовании приняли участие около тысячи пассажиров.

Дептранс Москвы Москва
29 января 2024, 13:15
Электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году
РИА «Новости»
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В прошедшем году в Москве электробусы вышли на 39 новых маршрутов, протяженность которых составила 450 километров. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Москва лидирует в Европе по количеству электробусов и продолжает расширять сеть городского электротранспорта», - добавил глава ведомства Максим Ликсутов.

С 2022 года по городу начали ездить улучшенные отечественные экологичные автобусы. Всего в городе более тысячи электробусов. В них появилось адаптивное освещение, а передний указатель автобуса стал больше на 18%, благодаря чему пассажиры смогут увидеть его издалека.

Протяженность маршрутов электробусов в минувшем 2023 году выросла на треть. Кроме того, в столице открыли два электробусных депо: «Митино» на северо-западе и «Салтыковку» в Новокосино. Они смогут обслуживать высокотехнологичные автобусы на 16 маршрутах.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
29 января 2024, 07:47
Пассажирам электрички в Свердловской области продали билеты в пять вагонов-призраков
РИА «Новости»
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Жители Свердловской области пожаловались на нехватку вагонов поезда «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Екатеринбург. Пассажиры ехали стоя из-за того, что после продажи билетов состав сократили почти наполовину. Уральская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки.

Жители Свердловской области пожаловались на нехватку вагонов поезда «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Екатеринбург. Пассажиры ехали стоя из-за того, что после продажи билетов состав сократили почти наполовину.

Уральская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки.

Делом о вагонах-призраках занялась Нижнетагильская транспортная прокуратура. Пассажиры купили билеты на электричку из Верх-Нейвинска в Екатеринбург, но вместо 11 вагонов приехали только шесть. Из-за этого многим пришлось ехать стоя, несмотря на оплаченные места.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», - сообщила пресс-служба.

С начала 2024 года это не первый скандальный случай, связанный с обслуживанием на «Свердловской железной дороге».

Жителя Екатеринбурга вместе с пятилетней дочерью высадили из поезда при проверке документов - он предъявил паспорт с госуслуг вместо бумажного оригинала. В поезде из Челябинска в Екатеринбург отказала система отопления , и пассажиры около четырех часов ехали с температурой ниже нуля градусов.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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