«Действенный механизм». Отмена транспортного налога в России необходима

«Законопроект, если он вносится без таких документов, отклоняет правовой департамент Госдумы сразу. Нужно вносить законопроекты с отзывом правительства, пусть даже и негативным», - заявил он.

По мнению эксперта, депутаты просто поспешили при внесении пакета законопроектов об отмене транспортного налога. Но автомобильный союз поддерживает предложение.

Шапарин заявил, что транспортный налог - большая несправедливость. По его мнению, отмена налога - большая необходимость. Однако, по мнению автоэксперта, делать этого никто не будет.

«С чего вдруг будут отменять налоги? Законопроект выносится регулярно, и мы, конечно, большие его сторонники, но подозреваем, что в Министерстве финансов будут против», - пояснил он.

Собеседник «360» рассказал, что размер налога устанавливают регионы. Соответственно, федеральный центр может только отменять или вводить его. Исходя из этого у Госдумы ограничены полномочия.

Ранее депутаты партии уже вносили в Госдуму законопроекты об отмене транспортного налога в 2018 и 2017 годах. Инициативу отклоняли.