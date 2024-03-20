20 марта 2024, 14:11

«Действенный механизм». Отмена транспортного налога в России необходима

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Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрении Госдумы пакет законопроектов об отмене транспортного налога. Однако в сопутствующих документах отсутствует необходимое при внесении проекта заключение правительства. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «360», что такой проект мгновенно отклонят.

«Законопроект, если он вносится без таких документов, отклоняет правовой департамент Госдумы сразу. Нужно вносить законопроекты с отзывом правительства, пусть даже и негативным», - заявил он.

По мнению эксперта, депутаты просто поспешили при внесении пакета законопроектов об отмене транспортного налога. Но автомобильный союз поддерживает предложение.

Шапарин заявил, что транспортный налог - большая несправедливость. По его мнению, отмена налога - большая необходимость. Однако, по мнению автоэксперта, делать этого никто не будет.

«С чего вдруг будут отменять налоги? Законопроект выносится регулярно, и мы, конечно, большие его сторонники, но подозреваем, что в Министерстве финансов будут против», - пояснил он.

Собеседник «360» рассказал, что размер налога устанавливают регионы. Соответственно, федеральный центр может только отменять или вводить его. Исходя из этого у Госдумы ограничены полномочия.

Ранее депутаты партии уже вносили в Госдуму законопроекты об отмене транспортного налога в 2018 и 2017 годах. Инициативу отклоняли.

Налоги Депутаты Россия
20 марта 2024, 06:50
Презентовали микроавтобус «Соболь NN», который станет конкурентом УАЗ «Буханка»
РИА «Новости»
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На международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT презентовали новый полноприводный микроавтобус «Соболь NN». Модель выйдет на рынок до конца 2024 года, сообщил Quto.

Ульяновский автозавод разработал новый полноприводный микроавтобус с 2,5-литровым турбодизельным двигателем, шестиступенчатой механической коробкой передач, встроенным холодильником и беспроводной зарядкой. В «Соболь NN» шесть мест. Каждое сиденье сделали регулируемым и съемным. При необходимости будущие владельцы смогут избавиться от них и получить багажник объемом более пяти кубометров.

Производитель выпустит две модификации микроавтобуса - All-Road и Off-Road. Первую назвали «дорожной», она предназначена для городских условий. Вторая - экстремальная, со шноркелем и силовыми бамперами.

Пока вышли только предсерийные экземпляры «Соболь NN», которая станет конкурентом устаревшей УАЗ «Буханка». Машины поступят на рынок до конца года.

Завод в Ульяновске планировал возобновить выпуск экспедиционных версий своих машин. Например, «Хантера» и УАЗ СГР.

Бизнес Машины Импортозамещение
20 марта 2024, 05:26
Водителям напомнили, кто должен поменять права с 1 апреля
РИА «Новости»
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С 1 апреля вступают в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В частности, они устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские. О нюансах в новых правилах агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года вид на жительство или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», - уточнил он.

Россиянам, получившим права за границей, тоже необходимо заменить права на отечественные в течение года после возвращения на родину.

Новые правила не коснутся граждан Белоруссии и тех россиян, кто получил водительское удостоверение в соседней республике.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России - За правду» предложили отменить в России транспортный налог. Авторы инициативы назвали его несправедливым, так как все водители могут платить одинаковую сумму, хотя кто-то ездит на машине ежедневно, а кто-то - лишь пару раз в год.

Законы Правила Машины Водители
19 марта 2024, 17:25
«Проводник денег в ГИБДД». Почему нужно изменить порядок сдачи экзаменов на права
РИА «Новости»
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С 1 апреля 2024 года экзамены для получения водительских удостоверений будут проходить по-новому. Однако нововведения сыграют на руку автомобилистам, рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, теперь все сделают так, как уже было несколько лет назад.

«Все довольно просто. Раньше, когда объединили площадку и город, количество штрафных баллов по сути сократили. Сейчас немного добавили - сделали, как было. Почему так происходит? Все предельно просто - люди не в состоянии сдать этот экзамен», - сообщал он.

«Генератор коррупции» Автоэксперт пояснил, что человеку проще сначала сдать теоретическую часть, потом вождение на площадке, все это закрепить. А затем, когда кандидат уже уверен в своих силах, сдать вождение по городу.

Шапарин добавил, что стало распространенной практикой, когда организацией сдачи экзаменов занимаются преступные группировки. По его словам, за взяточничество арестовывают целые подразделения.

Необходима прозрачность «Нужно разрешить самостоятельную подготовку к экзаменам, потому что автошколы в нынешней конфигурации - это только проводник денег в ГИБДД. Больше ничего. Они не в состоянии научить водить никого, потому что даже не могут научиться сдавать экзамен, что гораздо проще, чем научиться водить. Потом - максимальная прозрачность процесса», - поделился Шапарин своим видением, как исправить ситуацию.

Нововведения существенно ничего не изменят, уверен эксперт. Однако они немного помогут кандидатам в водители сдать экзамен, потому что количество штрафных баллов будет чуть больше.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин призвал проверять темы занятий и методические пособия в автошколах. Он также отмечал, что недобросовестные компании выпускают водителей, которые не способны сдать экзамены. Если такому ученику все же удалось получить права, то он «демонстрирует беспомощность на дорогах».

Коррупция Правила Дороги Экзамены Водители Деньги
19 марта 2024, 03:42
Юрист рассказал, как самокатчики смогут избегать наказания за нарушения ПДД
РИА «Новости»
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Ужесточение штрафов за нарушения правил дорожного движения электросамокатчиками не сработает без видеоконтроля. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

Новые штрафы несколько дисциплинируют водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но без видеоконтроля это вряд ли улучшит ситуацию на дорогах, считает юрист.

«Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами», - указала Канноева.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести недорогое ОСАГО для электросамокатов. Это значительно упростило бы оформление ДТП с участием СИМ.

Штрафы ДТП Правила Дороги Водители Электросамокаты

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