Девять рейсов улетели на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге

«Сложные погодные условия прогнозируются в городе до 06:00. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», - сообщило агентство.

Днем ранее в Пулково задержали несколько рейсов. Рейс из Москвы долгое время кружил над Ладожским озером, с опозданием приземлился самолет авиакомпании Air Algerie.

Ранее 20 января в аэропорту Пулково произошло ЧП. При заходе на посадку в Санкт-Петербурге в самолет авиакомпании «Ямал» врезалась птица. Экипаж благополучно посадил воздушное судно на взлетно-посадочную полосу в аэропорту назначения.