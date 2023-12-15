15 декабря 2023, 17:39

Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве

РИА «Новости»
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В этом году в Москве прошел капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«В этом году обновили девять таких сооружений, расположенных, в том числе, на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте», - сообщил заммэра.

Ремонт проводили поэтапно, и во время их выполнения пешеходы частично могли пользоваться переходами. Рабочие заменили старую керамическую облицовку стен и лестниц на новую гранитную, отремонтировали напольное покрытие, ступеньки и площадки лестничных маршей. Кроме того, они провели ревизию и восстановление систем электрооборудования, водоотведения, отопления, вентиляции, освещения.

«Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов», - добавили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Более того, три подземных пешеходных перехода построят в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы.

ЖКХ Дороги Москва 2023 Петр Бирюков
15 декабря 2023, 18:29
Путин пообещал укрепить железнодорожную отрасль в России
РИА «Новости»
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В России продолжает укрепляться железнодорожная отрасль, а также повышаются грузооборот и пассажиропоток. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Надо думать, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов», - отметил он.

Путин также указал на необходимость расширить возможности промышленности и отраслевого образования. Он выразил уверенность в том, что страна справится с поставленными задачами, потому что в железнодорожной сфере есть много настоящих профессионалов и талантливых работников.

«Будем действовать слаженно, совместно, объединяя усилия государства, регионов, бизнеса, ваших замечательных трудовых коллективов», - заключил глава государства.

Ранее Путин анонсировал «десятилетие большой стройки» в России. По его словам, в ближайшее время в стране начнется масштабное строительство сети высокоскоростных магистралей.

РЖД Владимир Путин
07 декабря 2023, 15:49
ЦОДД предупредил о пробках в Москве вечером 7 декабря
РИА «Новости»
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В Москве вечером 7 декабря спрогнозировали возможные пробки, автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Движение на Волгоградском проспекте, МСД и на Рублевском шоссе идет в рабочем режиме, передал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее со скоростью - 26 километров в час», - передали в ведомстве.

Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы, МКАД в районе Варшавского шоссе и Ленинградском шоссе.

«Вечером ожидаются затруднения движения в цетральной части города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и ТТК», - спрогнозировали в дептрансе.

В Москве ожидаются слабый снег и туманы , которые повлияют на дорожную ситуацию. Для поездок жителям и гостям столицы рекомендовали выбрать общественный транспорт.

Пробки Машины Москва 2023
07 декабря 2023, 15:41
Москвичи пожаловались на перекрытия дорог в центре столицы
РИА «Новости»
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Жители столицы пожаловались на серьезные пробки на Кутузовском проспекте и других дорогах в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, люди стоят в огромной пробке больше часа. Сотрудники ГИБДД в районе объясняют, что перекрытия связаны с разгрузкой Садового кольца. Однако официального подтверждения пока не было.

Такая же проблема наблюдаются в Шмитовском проезде и на улице 1905 года.

Пробки в городе достигли уже семи баллов. По одной из версий, причинами заторов могут быть сегодняшний визит в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и ограничениями из-за движения кортежей.

В пресс-службе столичного дептранса сообщили, что пробки на столичных трассах не связанны с перекрытиями улиц.

Ранее в ГИБДД рассказали, что более 280 человек погибли на дорогах в Москве с января по ноябрь.

Пробки Машины Москва 2023
07 декабря 2023, 14:36
«Познавательный поезд Рувики» запустили в московском метро
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«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Уникальный проект реализовали совместно с интернет-энциклопедией «Рувики». В каждом вагоне тематического поезда разместили информацию, посвященную различным сферам знаний: космос, интернет, коммуникации, архитектура и другие. Пассажиры поезда смогут получить новые знания во время поездок, а для получения более подробной информации - отсканировать QR-коды и перейти на сайт энциклопедии.

«Мы стремимся, чтобы поездки наших пассажиров становились не только комфортнее, но и интереснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил Ликсутов.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки » для влюбленных в Москву. Карты со знаковыми местами столицы вышли под общей тематикой «Твой город - твое дело».

Метро Образование Москва 2023

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