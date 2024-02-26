26 февраля 2024, 12:24

«Детский сад». Автоэксперт — о скидке на штраф за неоплату парковки

РИА «Новости»
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Предложение давать скидку 50% на штраф за неоплату парковки — это популизм. Такое мнение озвучил в комментарии «360» обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Комментируя эту новость, Колодочкин признался, что подобные инициативы всегда его напрягали. Он привел пример со скидкой на штраф за нарушение скоростного режима, на который уже действует скидка 50% при своевременной оплате.

Штраф за секундную просрочку Мера, которая автоэксперту кажется действительно полезной, - отмена штрафов за секундную просрочку оплаты парковки. Иногда водители не могу вовремя заплатить за стоянку из-за проблем с приложением.

По мнению автоэксперта, вряд ли благодаря скидке водители начнут охотнее платить штрафы, поскольку их никто не любит. Другой вопрос, что кто-то действительно заплатит быстрее, отметил собеседник «360». Вызывает вопросы и выгода для государства - получить деньги оперативнее, но только половину.

«Честно говоря, кажется, что это все-таки популизм: ребята, хоть что-нибудь заплатите, и как-то будем мирно с вами существовать», - заявил Колодочкин.

Сейчас регионы сами устанавливают размер штрафа за неоплату парковки. Например, в Москве с нарушителя взыщут пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - три тысячи. При этом скидка на такой вид штрафа не действует.

Группа депутатов от ЛДПР разработала федеральный законопроект, по которому автовладелец может получить скидку 50% на штраф за неоплату парковки, если погасит его в течение 20 дней с даты постановления об административном правонарушении. Инициативу планировали внести в Госдуму 26 февраля.

Обозреватель «За рулем» рассказал, что работает на первом этаже и недалеко от его места за окном находится пункт оплаты парковки. По словам собеседника «360», он каждый день слышит, как здоровые обеспеченные мужчины со смартфонами ругаются вслух, поскольку не могут разобраться с паркоматом.

«И со смартфоном то же самое - не все быстро справляются, даже в силу возраста или не очень понятных программ. Сколько раз видел: на улице ко мне подходят люди, спрашивают, как пройти куда-то, при этом у них в руках смартфон. Они на него смотрят и не понимают, хотя вроде как все работает. То же самое с оплатой парковки. <…> Есть апологеты смартфонов, которые очень любят этим пользоваться, они всякие новые программы закачивают. Но если человеку наплевать на это, зачем ему все это нужно?» - резюмировал Колодочкин.

Штрафы ПДД Машины
26 февраля 2024, 08:27
Аналогичные ВСМ Москва — Петербург проекты предложили запустить в России
РИА «Новости»
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Экономике России необходимо больше проектов, подобных строительству высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Они позволят привлечь частные инвестиции и развить технологии, заявил РИА «Новости» министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что построить ВСМ Москва - Санкт-Петербург предложили несколько лет назад. Антон Силуанов объяснил, что это перспективный во многих отношениях проект.

«Потому что там экономика, новые технологии, мобильность людей. Таких проектов нужно больше, особенно тех, в которые идут частные инвестиции», - сказал он.

В интервью агентству министр прокомментировал курс рубля. По его словам, он остановился на спрогнозированном правительством уровне. Антон Силуанов рассказал о сотрудничестве России с Китаем - Минфин работал над привлечением займов в юанях.

В начале 2024 года стало известно, что президент России Владимир Путин согласовал схему ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Проект обсудили на совещании в Верхней Пышме.

Инвестиции Санкт-Петербург Дороги Антон Силуанов Экономика Москва
23 февраля 2024, 04:53
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО со 2 марта
РИА «Новости»
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Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформлять со 2 марта. Об этом заявил управляющий партнер компании «Шаги» Андрей Шарков в беседе с агентством «Прайм».

Такой документ необходим тем, кто не собирается долго пользоваться автомобилем.

«Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу», - заявил он.

По его словам, после введения новых правил срок действия у краткосрочных полисов сделали отложенным, как у электронных - не ранее, чем через трое суток после оформления. Это нужно для борьбы с мошенниками, которые оформляют полис ОСАГО сразу после автомобильной аварии.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого следует выбрать «правильный» месяц для заключения договора.

Правила Водители ОСАГО
22 февраля 2024, 20:38
Минтранс объяснил новые правила для перевозчиков
Freepik
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Транспортные перевозчики России не будут обязаны собирать дополнительную информацию о пассажирах, кроме той, что указана в билетах. Об этом РБК рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

«Перечень информации <…> меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета», - сообщил Баканов.

Новый приказ позволяет перевозчикам передавать информацию в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров. АЦБПДП гарантирует безопасность хранимой информации, отметил Баканов.

Юрист по туризму Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов объяснил, почему Минтранс не станет обязывать перевозчиков передавать IP-адреса пассажиров. По его словам, это могло бы нарушить права россиян и спровоцировать учащение случаев мошенничества.

Законы Минтранс РФ Правила Россия
22 февраля 2024, 17:26
Транспортный хаб «Говорово» на западе Москвы построили на 90%
РИА «Новости»
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Новый транспортный хаб «Говорово» в районе Солнцево на западе Москвы построили на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Проект включает в себя строительство и модернизацию дорог общей длиной 1,65 километра, в частности, обновление Татьяниного Парка и улицы 50 лет Октября.

В рамках проекта построят две зарядные станции для электробусов, площадку для их ожидания и разворота, а также плоскостные парковки для личного транспорта.

Кроме того, предусмотрена модернизация электросетевого оборудования и системы дождевой канализации, а также установка пяти новых светофоров.

В настоящий момент начались работы по оформлению фасада здания конечной станции и прокладке коммуникационных сетей.

Также московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в столице 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва

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