Комментируя эту новость, Колодочкин признался, что подобные инициативы всегда его напрягали. Он привел пример со скидкой на штраф за нарушение скоростного режима, на который уже действует скидка 50% при своевременной оплате.

Штраф за секундную просрочку Мера, которая автоэксперту кажется действительно полезной, - отмена штрафов за секундную просрочку оплаты парковки. Иногда водители не могу вовремя заплатить за стоянку из-за проблем с приложением.

По мнению автоэксперта, вряд ли благодаря скидке водители начнут охотнее платить штрафы, поскольку их никто не любит. Другой вопрос, что кто-то действительно заплатит быстрее, отметил собеседник «360». Вызывает вопросы и выгода для государства - получить деньги оперативнее, но только половину.

«Честно говоря, кажется, что это все-таки популизм: ребята, хоть что-нибудь заплатите, и как-то будем мирно с вами существовать», - заявил Колодочкин.

Сейчас регионы сами устанавливают размер штрафа за неоплату парковки. Например, в Москве с нарушителя взыщут пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - три тысячи. При этом скидка на такой вид штрафа не действует.

Группа депутатов от ЛДПР разработала федеральный законопроект, по которому автовладелец может получить скидку 50% на штраф за неоплату парковки, если погасит его в течение 20 дней с даты постановления об административном правонарушении. Инициативу планировали внести в Госдуму 26 февраля.

Обозреватель «За рулем» рассказал, что работает на первом этаже и недалеко от его места за окном находится пункт оплаты парковки. По словам собеседника «360», он каждый день слышит, как здоровые обеспеченные мужчины со смартфонами ругаются вслух, поскольку не могут разобраться с паркоматом.

«И со смартфоном то же самое - не все быстро справляются, даже в силу возраста или не очень понятных программ. Сколько раз видел: на улице ко мне подходят люди, спрашивают, как пройти куда-то, при этом у них в руках смартфон. Они на него смотрят и не понимают, хотя вроде как все работает. То же самое с оплатой парковки. <…> Есть апологеты смартфонов, которые очень любят этим пользоваться, они всякие новые программы закачивают. Но если человеку наплевать на это, зачем ему все это нужно?» - резюмировал Колодочкин.