09 ноября 2023, 12:44

Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо

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Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

На картах, выпущенных совместно с Международной федерацией самбо, изобразили спортсменов во время поединка.

Самбо, или самозащита без оружия, появилось в СССР в 1938 году. В 2021 году этот спорт официально признал Международный олимпийский комитет.

Новые «Тройки» уже можно приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также на сайте столичного дептранса.

Ранее тематические карты выпустили совместно с детскими технопарками столицы. Пять новых «Троек» посвятили наиболее популярным областям, которым смогут обучиться дети.

Также эксклюзивные «Тройки» и «Единый» разработали ко Дням регионов Дальнего Востока. На них нанесли изображения маяка Токаревского и силуэт знаменитого камчатского краба.

Москва 2023 Дептранс Москвы Карта «Тройка»
09 ноября 2023, 12:10
Пряниками за качество наградили дептранс и метрополитен Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Метрополитен Москвы и столичный департамент транспорта и дорожной инфраструктуры получили награды за безопасность, развитие и внедрение инновационных технологий и заботу о пассажирах. Им вручили пряники весом в один килограмм каждый на форуме «Всемирный день качества — 2023», сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Метрополитен Москвы и столичный департамент транспорта и дорожной инфраструктуры получили награды за безопасность, развитие и внедрение инновационных технологий и заботу о пассажирах. Им вручили пряники весом в один килограмм каждый на форуме «Всемирный день качества - 2023», сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Эксперты Роскачества отметили работу департамента транспорта Москвы и Московского метрополитена. По поручению Сергея Собянина мы внимательно следим за качеством услуг, которые получают наши пассажиры», - подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что развитие транспорта в столице напрямую связано с инициативами жителей. Они регулярно выступают с предложениями и пожеланиями.

Например, жители Москвы и области сэкономили свыше 85 миллионов рублей на поездках в городском транспорте, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир». Перемещаться по столице с выгодой можно благодаря предложению, которое действует в метро, на МЦК и МЦД, а также в электробусах, автобусах, трамваях и на регулярном речном транспорте.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
08 ноября 2023, 15:52
Новые технологии помогли сократить число угонов машин в Москве — Собянин
Unsplash
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В столичные системы безопасности продолжают внедрять новые технологии. Они помогли в десятки раз сократить число угонов машин и взломов квартир, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина на пленарной дискуссии в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, кроме этих достижений, в столице отметили и кратное уменьшение аварийности и смертности.

Кроме этого, в Московской области сократилось и количество ДТП с участием такси на 8,7%. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Число пострадавших также снизилось на 3,4%.

Машины Москва 2023
08 ноября 2023, 15:25
Москвичи сэкономили более 85 млн рублей на проезде в общественном транспорте
РИА «Новости»
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Жители Москвы и области сэкономили свыше 85 миллионов рублей на поездках в городском транспорте, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир». Перемещаться по столице с выгодой можно благодаря предложению, которое действует в метро, на МЦК и МЦД, а также в электробусах, автобусах, трамваях и на регулярном речном транспорте.

Акция позволяет экономить 10 рублей с каждой поездки. Чтобы воспользоваться предложением, нужно загрузить карту «Мир» в один из платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. Акция действует только при оплате через смартфон на базе ОС Android, поддерживающий NFC-функцию.

«Это занимает буквально минуту - все интуитивно понятно. Сразу после загрузки в сервис карту можно использовать для оплаты товаров и услуг, в том числе для оплаты проезда в общественном транспорте и для того, чтобы воспользоваться нашим предложением», - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

После загрузки карты «Мир» в смартфон нужно приложить гаджет к валидатору или специальному турникету. В течение нескольких минут на счет вернется кешбэк 10 рублей.

Сэкономить на поездках можно и при оплате с помощью биометрии. Для этого необходимо заранее привязать карту «Мир» к своему профилю в приложении «Метро Москвы».

Предложение действует до 31 декабря 2023 года. Подробности - на сайте акции или в мобильном приложении «Привет!».

Автобусы Метро Москва 2023
08 ноября 2023, 12:18
Еще четыре электросудна пополнили Московский речной флот
Сайт мэра и правительства Москвы
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Еще четыре электросудна «Серебрянка», «Шмелевка», «Люблинка» и «Кузнецовка» доставили в Московский речной флот. Они будут работать круглый год, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Еще четыре электрических судна прибыли в Москву, где специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки. Затем самый современный российский водный транспорт пройдет необходимые ходовые и швартовые испытания», - добавил он.

В столице работают два круглогодичных маршрута: Киевский - Сердце Столицы и ЗИЛ - Печатники. На каждом из них - шесть причалов. Оплатить поездку стоимостью 150 рублей можно «Тройкой», банковской картой или биометрией. Дети до семи лет могут воспользоваться речным транспортом в сопровождении взрослых бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры воспользовались свыше 11 тысяч раз регулярным речным маршрутом «ЗИЛ - Печатники» за первую неделю его работы. За семь дней электросуда выполнили более 350 рейсов.

Москва 2023 Максим Ликсутов

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