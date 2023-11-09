Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо
Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь 85-летия самбо. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.
На картах, выпущенных совместно с Международной федерацией самбо, изобразили спортсменов во время поединка.
Самбо, или самозащита без оружия, появилось в СССР в 1938 году. В 2021 году этот спорт официально признал Международный олимпийский комитет.
Новые «Тройки» уже можно приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также на сайте столичного дептранса.
Ранее тематические карты выпустили совместно с детскими технопарками столицы. Пять новых «Троек» посвятили наиболее популярным областям, которым смогут обучиться дети.
Также эксклюзивные «Тройки» и «Единый» разработали ко Дням регионов Дальнего Востока. На них нанесли изображения маяка Токаревского и силуэт знаменитого камчатского краба.