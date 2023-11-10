10 ноября 2023, 17:07

Дептранс Москвы напомнил о правилах проезда по «Тройке» на МЖД

Сайт мэра и правительства Москвы
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Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.

В ведомстве сообщили, что прикладывать «Тройку» нужно не только на вход, но и на выход. В случае, если пассажир забыл это сделать, карта блокируется для поездок, а также пропадает возможность бесплатной пересадки на МЦК и МЦД. Это правило касается и банковских карт.

Если возникли такие проблемы, то необходимо обратиться в железнодорожную кассу для разблокировки. Пока эта услуга бесплатная, но в ближайшее время за нее планируют брать деньги.

Также москвичам напомнили, что в приложении «Метро Москвы» они могут самостоятельно управлять «Тройкой» и отслеживать свои передвижения.

Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 16:12
Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве
РИА «Новости»
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На северном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По его информации человек оказался на путях. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет Сейчас движение поездов начали постепенно восстанавливать.

Вчера человек упал на железнодорожные пути на Курском вокзале в Москве. В результате он скончался.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 15:29
Дорожную разметку поменяли на семи улицах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изменили разметку на семи улицах Москвы. Это увеличило пропускную способность и позволило создать дополнительные маршруты, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе. Одна из эффективных и быстрых мер - переразметка. Она позволяет повысить пропускную способность дорог без строительных работ. В этом году организовали десять новых поворотов и разворотов, благодаря чему автомобилисты экономят время в пути», - подчеркнул он.

Работы провели на Мосфильмовской улице, Мичуринском проспекте, Озерной улице, Воробьевском шоссе, Вешняковской улице, Смоленской набережной и Профсоюзной улице.

За девять месяцев текущего года ЦОДД уже реализовало 175 проектов по переразметке, в том числе в Московской области, для улучшения условий движения транспорта в городе. Например, девять участков дорог общей площадью более 55 тысяч квадратных метров отремонтировали в Щелкове с начала года. Там обустроили новые автомобильные полосы и тротуары.

Дороги Москва 2023 Максим Ликсутов
10 ноября 2023, 14:15
Более 200 авто Москвич 3 передали столичной полиции по поручению Собянина
Дептранс Москвы
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Сегодня по поручению мэра столицы Сергея Собянина сотрудники полиции получили 206 автомобилей модели Москвич 3. Качественные машины помогут улучшить безопасность в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Правительство Москвы закупило и передало 206 городских кроссоверов Москвич 3 столичным полицейским. Надежность и доступность обслуживания стали главными факторами при выборе этих авто», - подчеркнул он.

На машины нанесли специальные цветографические оклейки, оборудовали их сигнальной установкой и системой видеонаблюдения.

Москвич 3 уже используют в такси, каршеринге, здравоохранении. На нем также ездят в ЦОДД, АМПП, московском метрополитене, Росреестре, Росгвардии, ФСИН, ФСО и других ведомствах.

Ранее автопарк городского округа Химки пополнился современными автобусами. Новые транспортные средства вышли на маршруты № 27 «станция Химки - Новогорск», № 28 «Химки - больница № 118», № 50 «Подрезково - Новогорск», № 343 «Новогорск - метро Речной вокзал» и № 434 «Детская поликлиника - Новогорск».

Машины Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
10 ноября 2023, 07:50
«Кукурузник» с тремя людьми на борту пропал на Чукотке
РИА «Новости»
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Легкий самолет Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал на Чукотке. Он летел из Певека в АС Полярный и обратно с тремя людьми на борту, сообщил Telegram-канал «112».

Самолет, известный как «кукурузник», вылетел по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и в какой-то момент перестал выходить на связь. Координаты воздушного судна неизвестны. Ан-2 принадлежал компании «Стриж Авиа». На его борту находились три человека, в том числе один пассажир.

В Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах, где расположен Певек, объявили предупреждение из-за сильного ветра порывами до 23-28 метров в секунду.

МЧС Чукотки предупредило о возможных сбоях электроснабжения, работы ЖКХ и обрушении конструкций. Исчезновение самолета спасатели не комментировали.

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Именно там его видели в последний раз.

Авиация Самолеты

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