Даты и маршруты эвакуации россиян из сектора Газа пока не проработали

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«Даты и маршруты в проработке. Не могу вам назвать ни конкретные даты, ни конкретные маршруты», - сказала она, отвечая на вопрос о вывозе россиян из анклава.

Списки на эвакуацию пока не изменились, добавила Зарипова. По состоянию на 12 октября количество заявок превышало 550, около 400 из них поступило от граждан России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Россия прорабатывает вопрос эвакуации своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта с Египтом. Россиян планируют вывезти именно через эту страну, указала дипломат.

Ассоциация туроператоров России сообщила 10 октября, что все организованные российские путешественники вернутся на родину из Израиля в течение двух недель. По данным туроператоров, в первые дни после обострения палестино-израильского конфликта россияне, отдыхающие в ближневосточной стране, не подавали заявки на досрочное завершение туров.