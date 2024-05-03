Дату возобновления работы аэропорта Элисты перенесли

Авиакомпаниям запретили оставлять пассажиров в салоне самолета с температурой выше +25 градусов. Росавиация и Госавианадзор потребовали соблюдать санитарные нормы, сообщили «Известия».

Авиакомпаниям запретили оставлять пассажиров в салоне самолета с температурой выше 25 градусов. Росавиация и Госавианадзор потребовали соблюдать санитарные нормы, сообщили «Известия».

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский поручил авиакомпаниям руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте и пускать пассажиров в салон при температуре 20… 25 градусов. В обратном случае он предписал высаживать людей в терминал аэропорта. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров запретил летать в жаркие страны с неисправной вспомогательной-силовой установкой, в том числе с отложенными дефектами, которые могут сказаться на работе системы кондиционирования.

«В салоне самолета с ростом температуры растет и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», - объяснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он предложил Минтрансу закрепить нормы температуры воздуха на борту самолета в федеральных авиаправилах. Депутат объяснил, что требования СанПиНа не соблюдали из-за того, что их не продублировали в законодательстве.

Поводом для нововведений стал скандал с рейсом «Аэрофлота» из Бангкока. Вылет 26 марта задержали, но пассажиров в течение двух часов не выпускали из душного салона. Троим из них потребовалась медпомощь, один впал в кому и умер. Возбудили уголовное дело.