03 мая 2024, 11:04

Дату возобновления работы аэропорта Элисты перенесли

Unsplash
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Гражданские рейсы в международный аэропорт Элисты возобновят после майских праздников. Открытие воздушной гавани перенесли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Калмыкии.

«Сегодня рейсов не будет. После майских праздников», - сказал представитель аппарата.

Аэропорт Элисты закрыли в феврале 2022 февраля. Росавиация сообщила, что полеты гражданских самолетов возобновят 3 мая. Ожидалось, что воздушная гавань сможет обеспечивать до 12 взлетно-посадочных операций в час.

Наряду с аэропортом Элисты приостановили работу хабов в Курской, Брянской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других регионах России, сообщил Ura.ru. Аэропорт Краснодара в конце 2023 года принял тестовый рейс из Минеральных Вод, но сроки возобновления штатной работы не объявили.

Аэропорт Симферополя обещали открыть только после завершения спецоперации на Украине.

Авиация Путешествия
03 мая 2024, 08:22
«Победа» сократит полеты из-за попадания в самый жесткий стоп-лист США
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло авиакомпанию «Победа» в SDN-лист, который считался самым жестким санкционным списком Штатов. Из-за этого летом перевозчик сократит количество международных рейсов, сообщил РБК.

В SDN-лист внесли несколько десятков физических и юридических лиц. Власти США запретили им расчеты в долларах и пригрозили контрагентам этих компаний вторичными санкциями. Лоукостеру «Победа» предоставили отсрочку до 30 июля 2024 года , по истечении которой начнут действовать ограничения.

Источник издания заявил, что для руководства авиакомпании включение в стоп-лист стало полной неожиданностью. Топ-менеджер другого перевозчика и гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий допустили, что ограничения не скажутся на международных рейсах - их продолжат выполнять. Представители других авиакомпаний заявили, что, возможно, «Победе» придется сократить количество полетов в другие страны во второй половине года.

В России арестовали активы зарубежных банков JPMorgan и дочерней компании Commerzbank. Решением суда заморозили счета, акции, ценные бумаги и недвижимость.

США Авиация Санкции Бизнес Авиакомпании
24 апреля 2024, 08:05
Авиакомпаниям в России предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах
РИА «Новости»
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Авиакомпаниям запретили оставлять пассажиров в салоне самолета с температурой выше +25 градусов. Росавиация и Госавианадзор потребовали соблюдать санитарные нормы, сообщили «Известия».

Авиакомпаниям запретили оставлять пассажиров в салоне самолета с температурой выше 25 градусов. Росавиация и Госавианадзор потребовали соблюдать санитарные нормы, сообщили «Известия».

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский поручил авиакомпаниям руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте и пускать пассажиров в салон при температуре 20… 25 градусов. В обратном случае он предписал высаживать людей в терминал аэропорта. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров запретил летать в жаркие страны с неисправной вспомогательной-силовой установкой, в том числе с отложенными дефектами, которые могут сказаться на работе системы кондиционирования.

«В салоне самолета с ростом температуры растет и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», - объяснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он предложил Минтрансу закрепить нормы температуры воздуха на борту самолета в федеральных авиаправилах. Депутат объяснил, что требования СанПиНа не соблюдали из-за того, что их не продублировали в законодательстве.

Поводом для нововведений стал скандал с рейсом «Аэрофлота» из Бангкока. Вылет 26 марта задержали, но пассажиров в течение двух часов не выпускали из душного салона. Троим из них потребовалась медпомощь, один впал в кому и умер. Возбудили уголовное дело.

Авиация Туризм Самолеты
22 апреля 2024, 20:41
Россия пригласила все заинтересованные страны к созданию коридора «Север — Юг»
РИА «Новости»
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В создании транспортного коридора «Север — Юг» могут принять участие все заинтересованные страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали.

«Транспортный коридор „Север - Юг“ должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что в этом проекте будут востребованы «лучшие традиции дружбы строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью».

В ходе встречи Путин рассказал о планах ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Для этого специалисты используют базу передовых технологий.

Строительство Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 20:34
БАМ начнут ускоренно модернизировать
РИА «Новости»
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Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного Полигона железных дорог, будет реализован на базе передовых технологий намерены реализовать.

«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», - добавил он.

Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали.

Строительство Россия Владимир Путин

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