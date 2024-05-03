Дату возобновления работы аэропорта Элисты перенесли
Гражданские рейсы в международный аэропорт Элисты возобновят после майских праздников. Открытие воздушной гавани перенесли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Калмыкии.
«Сегодня рейсов не будет. После майских праздников», - сказал представитель аппарата.
Аэропорт Элисты закрыли в феврале 2022 февраля. Росавиация сообщила, что полеты гражданских самолетов возобновят 3 мая. Ожидалось, что воздушная гавань сможет обеспечивать до 12 взлетно-посадочных операций в час.
Наряду с аэропортом Элисты приостановили работу хабов в Курской, Брянской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других регионах России, сообщил Ura.ru. Аэропорт Краснодара в конце 2023 года принял тестовый рейс из Минеральных Вод, но сроки возобновления штатной работы не объявили.
Аэропорт Симферополя обещали открыть только после завершения спецоперации на Украине.