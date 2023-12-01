ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в Москве

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«Вечером ожидаются затруднения движения на ТТК, Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, МКАД в районе Ленинградского шоссе», - уточнили в ведомстве.

В связи с этим представители ЦОДД рекомендовали выезжать водителям после 19:00. На образование заторов может повлиять все: короткий рабочий день, погода и мелкие ДТП.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон и следить внимательнее за дорожной ситуацией, на дорогах возможна гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал мощный снегопад на этих выходных.